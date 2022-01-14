Служба безпеки України разом зі Держспецзв'язком та Кіберполіцією розслідує кібератаку на українські урядові сайти, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Загалом хакери атакували понад 70 державних сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання, повідомляє СБУ. Робота більшості ресурсів вже відновлена. Однак, за ініціативи СБУ відключили низку державних ресурсів, зокрема портал державних послуг «Дія». Мобільний додаток сервісу працює і надалі.

За даними СБУ, хакери вдалися до supply chain attack, тобто атаки через ланцюжок поставок. Вони зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих в результаті атаки.

Розслідування хакерської атаки триває. Водночас СБУ заявила, що окремі ознаки кібератаки вже вказують на причетность до інциденту пов’язаних зі спецслужбами РФ хакерських груп.

Масштабна кібератака на українські урядові сайти сталася у ніч із 13 на 14 січня. Не працювали сайти Міністерстві освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, Міністерства енергетики, Державної інспекції ядерного регулювання.

На частині ресурсів на головній сторінці було розміщено повідомлення трьома мовами: російською, українською та польською. У повідомленні йшлося про те, що «особисті дані українців злито у мережу». Водночас СБУ запевнила, що витікання персональних даних не сталося.

Кібератаку на українські урядові сайти засудив генсек НАТО Йенс Столтенберґ. Він заявив, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.