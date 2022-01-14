НАТО і Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі у відповідь на масштабну хакерську атаку на української урядові сайти, яка сталася у ніч із 13 на 14 січня. Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберґ, йдеться у його заяві на сайті Північноатлантичний альянсу.

Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі, заначнив Столтенберґ. З його слів, вона включатиме надання доступу Україні до платформи НАТО з обміну інформацією про шкідливі комп’ютерні програми.

«Я рішуче засуджую кібератаки на український уряд. НАТО тісно співпрацює з Україною протягом багатьох років, щоб допомогти посилити її кіберзахист. Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами щодо поточної шкідливої кіберактивності. Експерти-союзники в країні також підтримують українську владу на місцях», – зазначив Столтенберґ.

Масштабна кібератака на українські урядові сайти сталася у ніч із 13 на 14 січня. Не працювали сайти Міністерстві освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, Міністерства енергетики, Державної інспекції ядерного регулювання.

На частині ресурсів на головній сторінці було розміщено повідомлення трьома мовами: російською, українською та польською. У повідомленні йшлося про те, що «особисті дані українців злито у мережу». Водночас СБУ запевнила, що витікання персональних даних не сталося.