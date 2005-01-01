СБУ вважає, що ФСБ намагається вербувати 90% українських заробітчан у Росії

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 19:273650

До теми

Служба безпеки України вважає, що спецслужби РФ намагаються вербувати 90% українських заробітчан. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив голова СБУ Василь Грицак.

«Вербувальні підходи, і я тут не відкрию таємницю, здійснюються, як ми вважаємо, в 90% випадків під час перебування на заробітках в Російській Федерації. Кажуть про кілька мільйонів українців, які перебувають у РФ, і я переконаний, що далеко не всіх агентів ворожих спецслужб з числа громадян України ми на сьогодні розкрили», - сказав він.

За словами Грицака, СБУ прекрасно розуміє, що у відношенні військовослужбовців ЗСУ, так і всіх громадян України, які знаходяться або знаходилися у полоні, з боку РФ здійснюється не тільки фізичний та психологічний тиск, але і проводиться вербування.

Нагадаємо, раніше голова української спецслужби розповів про перевірку в СБУ на можливе вербування Російською Федерацією всіх колишніх полонених.

Як інформував ZAXID.NET, СБУ ще влітку закликала українців не їздити на заробітки в РФ, щоб не стати жертвою провокації російських спецслужб.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Звільнених полонених перевірять на «зв'язок з Росією», – Грицак ZAXID.NET
Голова СБУ назвав затриманого шпигуна з уряду «найбільшою спійманою рибою» ZAXID.NET
Голова СБУ розповів, як РФ використовує українських націонал-патріотів ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук