СБУ вважає, що ФСБ намагається вербувати 90% українських заробітчан у Росії

Служба безпеки України вважає, що спецслужби РФ намагаються вербувати 90% українських заробітчан. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив голова СБУ Василь Грицак.

«Вербувальні підходи, і я тут не відкрию таємницю, здійснюються, як ми вважаємо, в 90% випадків під час перебування на заробітках в Російській Федерації. Кажуть про кілька мільйонів українців, які перебувають у РФ, і я переконаний, що далеко не всіх агентів ворожих спецслужб з числа громадян України ми на сьогодні розкрили», - сказав він.

За словами Грицака, СБУ прекрасно розуміє, що у відношенні військовослужбовців ЗСУ, так і всіх громадян України, які знаходяться або знаходилися у полоні, з боку РФ здійснюється не тільки фізичний та психологічний тиск, але і проводиться вербування.

Нагадаємо, раніше голова української спецслужби розповів про перевірку в СБУ на можливе вербування Російською Федерацією всіх колишніх полонених.

Як інформував ZAXID.NET, СБУ ще влітку закликала українців не їздити на заробітки в РФ, щоб не стати жертвою провокації російських спецслужб.