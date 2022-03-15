За день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків, зокрема, від вищого керівництва армії РФ

СБУ затримала хакера, який забезпечував російським окупантам мобільний зв’язок в Україні, зокрема, передавав команди від вищого керівництва армії РФ на передові позиції.

Як повідомила у вівторок, 15 березня, Служба безпеки України, колаборант допомагав російським окупантам. Він анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні, розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів, а також передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

У затриманого вилучили обладнання, яким він забезпечував мобільний зв'язок окупантів в Україні

Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.

«Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру. Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців», – заявили в СБУ.