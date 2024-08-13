Злочинне угрупування очолював житель Київщини

Співробітники Служби безпеки України разом з правоохоронцями затримали банду рекетирів, які планували вкрасти у власника приватного медзакладу у Краматорську 500 тис. доларів. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, учасники банди вимагали з місцевих жителів гроші та організовували розбійні напади. Зокрема, вони намагалися отримати від власника приватної лікарні 500 тис. доларів.

«За задумом організатора нападники, одягнені у камуфльований одяг, зі зброєю у руках мали схопити підприємця і посадити в автівку. Після цього, застосувавши силу, відібрати у нього ключі від квартири і коди доступу до сигналізації, сейфу, а також електронного гаманця, де зберігались грошові кошти та криптовалюта», – повідомили у Офісі генерального прокурора.

За даними СБУ, після отримання грошей, вони планували вбити чоловіка та закопати і лісосмузі, а гроші розділити між собою.

Правоохоронці та СБУ затримали лідера банди – жителя Київщини, а також двох співучасників, коли вони намагалися викрасти підприємця біля його помешкання. Під час обшуків слідчі виявили у затриманих: гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова; балаклави, лопату, рукавиці, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства; мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Лідеру банди повідомили про підозру у розбійному нападі, що вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою. Також правоохоронці вирішують питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання. Затриманим загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.