Ігор Ткачук був заступником голови Одеської ОВА з жовтня 2022 року

В Одесі правоохоронці затримали заступника голови обласної державної (військової) адміністрації Ігоря Ткачука. Про це ввечері в понеділок, 6 березня, повідомив у своєму телеграм-каналі голова Одеської ОВА (ОДА) Максим Марченко.

«Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни», – написав він.

Марченко зазначив, що Ткачука затримали в Одеській області. Наразі тривають слідчі дії, а подробиці щодо справи оголосять пізніше.

«Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь-якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають», – підсумував Марченко.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Ткачука було затримано за підозрою в отриманні хабаря.

Ігор Ткачук – заступник голови Одеської ОВА Максима Марченка з жовтня 2022 року. Має 15-річний стаж роботи на держслужбі. Депутат Одеської районної ради VIII скликання від партії «За майбутнє».

Із лютого 2022 року виконував обов’язки заступника директора державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» із загальних питань. У 2018-2019 роках був керівником апарату Одеської обласної державної адміністрації. Ткачук має орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2018), Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (2013), Почесну грамоту Управління державної охорони України (2019) тощо, зазначає сайт «Новинарня».