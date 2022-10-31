За адміністрування ворожого каналу 21-річному прикарпатцю загрожує 10 років тюрми

СБУ передала до суду справу щодо адміністратора проросійського телеграм-каналу «Херсонская республика», якого затримали у серпні 2022 року на Івано-Франківщині. 21-річний адмін публікував у телеграмі російські новини, підтримував референдум про приєднання Херсонщини до Росії, писав заклики про зміни герба, початок видачі російських паспортів та впровадження рублів. За скоєне 21-річному франківцю загрожує до 10 років ув’язнення.

Як у понеділок, 31 жовтня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, телеграм-канал «Херсонская республика» 21-річний чоловік створив у квітні 2022 року. СБУ затримала його на Івано-Франківщині у серпні. Дописи юнак публікував як власний контент, без репостів, основними спікерами каналу були гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов.

«Новини каналу створювали враження, ніби російська федерація в Херсонській області назавжди. У них ішлося про зміну герба на російський, перейменування вулиць, початок видачі паспортів РФ, впровадження російського рубля та телефонних номерів. Окрему підтримку адміністратор каналу надавав питанню проведення референдуму про приєднання до РФ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Адміністратор каналу також публікував зневажливі дописи щодо військовослужбовців ЗСУ, українського народу й держави. Натомість про російських загарбників він писав як про героїв та визволителів від «нацистів».

Слідчі СБУ обвинувачують 21-річного фігуранта за ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади), ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації незаконних референдумів на тимчасово окупованій території), ч. 2 ст. 435- 1 (поширення матеріалів, які містять образу честі та гідності військовослужбовців), ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Юнак наразі перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.