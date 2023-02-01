Злочинців затримали під час «вибивання» ними 80 тис. доларів США з місцевого підприємця

Служба безпеки України нейтралізувала транснаціональну злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців столичного регіону, та затримала її організаторів. Про це повідомила прес-служба відомства у середу, 1 лютого.

Як розповіли у відомстві, угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько «Лєший», який був причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств. Серед організаторів банди також є двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО.

У Києві зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань. Вони систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови – застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

«Зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї», – йдеться у повідомленні.

Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого «общака», який на момент обшуку становив 354 тис. доларів США.

СБУ затримала «Лєшого», двох росіян і ще трьох активних учасників банди під час «вибивання» ними 80 тис. доларів США з місцевого підприємця.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності. На даний час шести учасникам злочинної організації повідомлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники Служби безпеки України та слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.