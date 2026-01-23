фото Еpicurious

Наваристий курячий суп із глибоким ароматом та насиченим смаком – результат правильного підбору інгредієнтів та техніки приготування. Щоб страва вийшла дійсно смачною, варто звернути увагу на кілька важливих нюансів. ТСН розповідає про секрети, які змінять смак курячого супу та зроблять його ідеальним. Як приготувати ідеальний курячий суп? Оберіть правильну курку. Для наваристого супу важливо не лише м’ясо, а й кістки. Ідеальним варіантом є домашня курка або курячі стегна, гомілки, спинка та крила разом. Саме кістки, шкіра та хрящі роблять бульйон густим та насиченим. З філе суп не вийде наваристим, тому його краще використовувати лише як доповнення. Холодна вода. Курку потрібно заливати холодною водою, адже саме так з м’яса та кісток поступово витягуються всі смакові речовини. Якщо залити м’ясо окропом, бульйон вийде прозорим, але менш насиченим. Повільне кипіння. Курячий бульйон потрібно повільно нагрівати, адже на сильному вогні бульйон мутніє, а смак стає грубішим. Повільне кипіння дозволяє інгредієнтам віддати максимум аромату, роблячи суп глибоким та м’яким. Обсмажені овочі. Перед додаванням у суп можна злегка підрум’янити моркву, цибулю та корінь селери на сухій сковороді або з мінімальною кількістю олії. Легка карамелізація овочів надає бульйону теплого, насиченого аромату, якого неможливо досягти за звичайного варіння. Сіль у правильний момент. Солити курячий суп краще не одразу, а ближче до середини або наприкінці варіння. Так ви зможете точніше відчути смак бульйону. Ароматні добавки. У бульйон можна покласти лавровий лист, чорний перець, часник або шматочок кореня імбиру. Ці інгредієнти зроблять курячий суп багатшим та цікавішим.

