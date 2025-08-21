Ця рослина має унікальні пелюстки, які розкриваються у форму справжніх дзвонів

Є квіти, що з першого погляду привертають увагу не лише завдяки яскравому забарвленню, а й вражаючому розміру суцвіть. Серед таких садових фаворитів чільне місце займає широкодзвоник – багаторічна рослина, яку все частіше обирають квітникарі, пишуть «Добрі новини».

Що робить цю рослину настільки популярною серед садівників

По-перше, вона багаторічна, достатньо одного разу висадити її, аби кілька років поспіль милуватись її красою. По-друге, широкодзвоник витривалий, легко зимує без укриття, що важливо для нашого клімату. І, найголовніше – він виглядає вражаюче навіть наодинці, без потреби у фонових або компаньйонних рослинах.

Особливості вирощування широкодзвоника

Квіти широкодзвоника можуть досягати до 8 сантиметрів у діаметрі. Висота самого куща сягає одного метра. Переважно широкодзвоник тішить око синьо-фіолетовими відтінками, але трапляються й білі або ніжно-рожеві варіації. Квітки зібрані у щільні суцвіття, які виглядають майже екзотично й ідеально заповнюють простір після завершення весняного сезону. Без пересадки може рости на одному місці до 5-7 років, що робить її зручною для довготривалого озеленення.

Для посадки найкраще підійдуть сонячні ділянки або місця з легкою півтінню. Широкодзвоник полюбляє родючий, добре дренований ґрунт. Оптимальні місця – біля парканів, вздовж садових доріжок або у центрі квіткових груп. Його високі квітконоси чудово комбінуються з трояндами, ліліями, ромашками та іншими багаторічниками.

У спекотні дні йому потрібен лише помірний полив і періодичне розпушування ґрунту. Одного підживлення органічними або мінеральними добривами на сезон цілком достатньо, щоб стимулювати ще рясніше цвітіння і посилити колір пелюсток. Після завершення цвітіння рекомендується обрізати стебла: це сприятиме утворенню нових пагонів і подовжить період декоративності.

Широкодзвоник добре розмножується самосівом. А якщо є бажання контролювати його поширення, достатньо зрізати насіннєві коробочки після завершення цвітіння.