Селищного голову з Волині оштрафували за розголошення адрес ромів
Луцький міськрайонний суд призначив Юрію Кревському 5,1 тис. грн штрафу
Голову торчинської селищної ради Юрія Кревського оштрафували на 5,1 тис. грн за розголошення персональних даних ромської сім'ї. У жовтні 2021 року, після побиття групою ромів ветерана АТО у Торчині, на сторінці громади опублікували відеозвернення Юрія Кревського щодо цього інциденту, в якому він повідомив адресу ромської родини. У матеріалах справи вказано, що саме через це ромам довелось змінити місце проживання. Суд визнав чоловіка винним у порушенні законодавства в сфері персональних даних.
Зазначимо, що 3 жовтня цього року у Торчині компанія чоловіків побила ветерана бойових дій, який розмовляв по телефону на зупинці. Писати заяву в поліцію потерпілий відмовився, але згодом учасники АТО знайшли нападників, поставили їх навколішки та змусили привселюдно вибачитись.
За день після інциденту на сторінці торчинської громади у Facebook опублікували відеозвернення голови селищної ради до поліції. Як йдеться у матеріалах справи, в цьому відеозверненні Юрій Кревський озвучив персональні дані членів ромської сім'ї, зокрема, адресу їхнього проживання.
«Це призвело до залишення місця проживання членами цієї сім`ї з метою забезпечення своєї безпеки, оскільки опис події у зазначеному публічному зверненні відображено таким чином, що розпалює ненависть, нетерпимість, призводить до ворожого ставлення та негативних агресивних висловлювань до ромської національної меншини», – йдеться у постанові. Відносно цього інциденту регіональна представниця уповноваженої з прав людини у Волинській області Любов Сітовська подала позов до суду.
На засідання Юрій Кревський не з'явився, тож справу розглядали без нього. Суддя Андрій Олексюк визнав голову селищної ради винним у порушенні ч.4 ст. 188-39 КУпАП (порушення законодавства у сфері персональних даних) та призначив йому штраф 5,1 тис. грн.