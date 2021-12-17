Юрій Кревський не прийшов на засідання, тож суд розглядав справу без нього

Голову торчинської селищної ради Юрія Кревського оштрафували на 5,1 тис. грн за розголошення персональних даних ромської сім'ї. У жовтні 2021 року, після побиття групою ромів ветерана АТО у Торчині, на сторінці громади опублікували відеозвернення Юрія Кревського щодо цього інциденту, в якому він повідомив адресу ромської родини. У матеріалах справи вказано, що саме через це ромам довелось змінити місце проживання. Суд визнав чоловіка винним у порушенні законодавства в сфері персональних даних.

Зазначимо, що 3 жовтня цього року у Торчині компанія чоловіків побила ветерана бойових дій, який розмовляв по телефону на зупинці. Писати заяву в поліцію потерпілий відмовився, але згодом учасники АТО знайшли нападників, поставили їх навколішки та змусили привселюдно вибачитись.

За день після інциденту на сторінці торчинської громади у Facebook опублікували відеозвернення голови селищної ради до поліції. Як йдеться у матеріалах справи, в цьому відеозверненні Юрій Кревський озвучив персональні дані членів ромської сім'ї, зокрема, адресу їхнього проживання.

«Це призвело до залишення місця проживання членами цієї сім`ї з метою забезпечення своєї безпеки, оскільки опис події у зазначеному публічному зверненні відображено таким чином, що розпалює ненависть, нетерпимість, призводить до ворожого ставлення та негативних агресивних висловлювань до ромської національної меншини», – йдеться у постанові. Відносно цього інциденту регіональна представниця уповноваженої з прав людини у Волинській області Любов Сітовська подала позов до суду.

На засідання Юрій Кревський не з'явився, тож справу розглядали без нього. Суддя Андрій Олексюк визнав голову селищної ради винним у порушенні ч.4 ст. 188-39 КУпАП (порушення законодавства у сфері персональних даних) та призначив йому штраф 5,1 тис. грн.