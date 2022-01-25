Після інциденту з побиттям ромами АТОвця у Торчині Юрій Кревський опублікував відеозвернення, в якому просив поліцію розібратись в цій ситуації

Волинський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про штраф 5,1 тис. грн торчинському селищному голові Юрію Кревському. Посадовця судили за розголошення адреси проживання ромської сім'ї, що, начебто, змусило їх змінити місце проживання. Позов за розголошення персональних даних подала уповноважена з прав людини у Волинській області, суд визнав Юрія Кревського винним та призначив штраф. Втім, адвокату посадовця вдалось оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Історія розпочалась 3 жовтня, коли у селищі Торчин група хуліганів побила учасника АТО, який стояв на зупинці. Потерпілий не написав заяву в поліцію, але згодом інші ветерани знайшли нападників, поставили їх на коліна та змусили вибачитись на камеру.

За день після інциденту з побиттям на сторінці торчинської громади у Facebook опублікували відеозвернення голови селищної ради до поліції. У ньому торчинський селищний голова Юрій Кревський озвучив адресу проживання ромської сім'ї, що начебто змусило їх виїхати з помешкання. Через розголошення персональних даних до суду звернулась уповноважена з прав людини у Волинській області Любов Сітовська. Суд першої інстанції задовольнив її позов та призначив Юрію Кревському 5,1 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Волинського апеляційного суду від 20 січня, адвокат селищного голови оскаржив це рішення, зазначивши, що адреса не є персональними даними ромської родини.

«Відповідно до інформації, яка наявна у Торчинській селищній раді, будинок , зареєстрований за гр. ОСОБА_2 разом із сином ОСОБА_3 , які померли. Заповіт від їх імені в Торчинській селищній раді не посвідчувався. Відтак, інформацію про адресу будинку, що знаходиться по АДРЕСА_2 , не є персональними даними будь-кого з осіб на даний час, а правомірність проживання в ньому і просив встановити у своєму зверненні селищний голова», – йдеться у апеляції. Як зазначив захисник, за цими даними неможливо ідентифікувати будь-яку особу.

Суддя Андрій Олексюк дійшов до висновку, що доказів винуватості Юрія Кревського зібрано недостатньо. Він скасував рішення першої інстанції та постановив закрити провадження у цій справі у зв'язку з відсутністю в діях селищного голови адмінправопорушення.