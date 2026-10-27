Сендвіч зі шніцелем зі свинини – ситна страва для обіду або швидкої вечері. Ніжне м’ясо в золотистому паніруванні поєднується з хрусткою булочкою, свіжим салатом, томатами та маринованими огірками. Гірчиця додає начинці виразного смаку, а овочі роблять її соковитішою. Рецептом поділилися автори ютуб-каналу German Recipes by All Tastes German.

Інгредієнти (кількість порцій – 4)

Свинина для шніцелів 4 шматки Гірчиця 2 ст. л. Сіль 1/2 ч. л. Чорний мелений перець 1/2 ч. л. Мелена паприка 1/2 ч. л. Яйце 1 шт. Молоко 1 ст. л. Пшеничне борошно 60 г Панірувальні сухарі 110 г Вершкове масло 30 г Олія 2 ст. л. Вершкове масло 30 г Булочки для сендвічів 4 шт. Салат айсберг 4 листки Томат 1 шт. Мариновані огірки до смаку Гірчиця для подавання до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте м’ясо. Обсушіть свинину паперовими рушниками. Якщо шматки товсті, обережно відбийте їх до товщини 4–5 мм. Змішайте гірчицю, сіль, чорний перець і паприку. Змастіть цією сумішшю шніцелі з обох боків.

Крок 2 Запаніруйте шніцелі. Насипте борошно та панірувальні сухарі в окремі тарілки. В іншій тарілці збийте яйце з молоком. Обкачайте кожен шматок м’яса в борошні, занурте в яєчну суміш, а потім ретельно вкрийте сухарями з обох боків.

Крок 3 Обсмажте м’ясо. Розігрійте на сковороді олію з вершковим маслом. Викладіть шніцелі в один шар і смажте на помірно сильному вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки та повної готовності м’яса. За потреби зменште нагрівання, щоб панірування не підгоріло. Перекладіть готові шніцелі на решітку. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Підготуйте овочі та булочки. Розріжте булочки навпіл і за бажанням злегка підсушіть зрізи на сухій сковороді. Вимийте й обсушіть листя салату, наріжте томат кружальцями, а мариновані огірки – тонкими скибочками. Промокніть огірки паперовим рушником, щоб зайвий маринад не розмочив хліб.

Крок 5 Зберіть сендвічі. Змастіть внутрішні боки булочок невеликою кількістю гірчиці. На нижні половинки покладіть листя салату, зверху розмістіть теплі шніцелі. Додайте томати й мариновані огірки, накрийте верхніми половинками булочок.