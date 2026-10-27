Сендвіч зі шніцелем зі свинини та овочами. Рецепт дня
Сендвіч зі шніцелем зі свинини – ситна страва для обіду або швидкої вечері. Ніжне м’ясо в золотистому паніруванні поєднується з хрусткою булочкою, свіжим салатом, томатами та маринованими огірками. Гірчиця додає начинці виразного смаку, а овочі роблять її соковитішою. Рецептом поділилися автори ютуб-каналу German Recipes by All Tastes German.
Інгредієнти (кількість порцій – 4)
|Свинина для шніцелів
|4 шматки
|Гірчиця
|2 ст. л.
|Сіль
|1/2 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/2 ч. л.
|Мелена паприка
|1/2 ч. л.
|Яйце
|1 шт.
|Молоко
|1 ст. л.
|Пшеничне борошно
|60 г
|Панірувальні сухарі
|110 г
|Вершкове масло
|30 г
|Олія
|2 ст. л.
|Вершкове масло
|30 г
|Булочки для сендвічів
|4 шт.
|Салат айсберг
|4 листки
|Томат
|1 шт.
|Мариновані огірки
|до смаку
|Гірчиця для подавання
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте м’ясо. Обсушіть свинину паперовими рушниками. Якщо шматки товсті, обережно відбийте їх до товщини 4–5 мм. Змішайте гірчицю, сіль, чорний перець і паприку. Змастіть цією сумішшю шніцелі з обох боків.
Крок 2
Запаніруйте шніцелі. Насипте борошно та панірувальні сухарі в окремі тарілки. В іншій тарілці збийте яйце з молоком. Обкачайте кожен шматок м’яса в борошні, занурте в яєчну суміш, а потім ретельно вкрийте сухарями з обох боків.
Крок 3
Обсмажте м’ясо. Розігрійте на сковороді олію з вершковим маслом. Викладіть шніцелі в один шар і смажте на помірно сильному вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки та повної готовності м’яса. За потреби зменште нагрівання, щоб панірування не підгоріло. Перекладіть готові шніцелі на решітку.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Підготуйте овочі та булочки. Розріжте булочки навпіл і за бажанням злегка підсушіть зрізи на сухій сковороді. Вимийте й обсушіть листя салату, наріжте томат кружальцями, а мариновані огірки – тонкими скибочками. Промокніть огірки паперовим рушником, щоб зайвий маринад не розмочив хліб.
Крок 5
Зберіть сендвічі. Змастіть внутрішні боки булочок невеликою кількістю гірчиці. На нижні половинки покладіть листя салату, зверху розмістіть теплі шніцелі. Додайте томати й мариновані огірки, накрийте верхніми половинками булочок.
Крок 6
Подавайте сендвічі одразу після приготування, поки панірування залишається хрустким, а м’ясо – теплим і соковитим.