Проста, але дуже вишукана закуска, яку можна приготувати всього за кілька хвилин. Хрусткий хліб, ніжна моцарела, ароматна мортадела та насичене горіхове песто створюють ідеальне поєднання смаків. Такий сендвіч чудово підійде для сніданку, швидкого обіду або перекусу. Подавайте його одразу після приготування, щоб повністю насолодитися хрусткою скоринкою та свіжістю начинки. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Чіабата 1 шт. Мортадела 100 г Моцарела 125 г Фісташкове песто 2–3 ст. л. Рукола 25 г Спосіб приготування: Крок 1 Розріжте чіабату вздовж навпіл і злегка підсмажте половинки на грилі, сухій сковороді або в духовці до золотавої хрусткої скоринки. Крок 2 Змастіть внутрішню сторону обох половинок хліба фісташковим песто, рівномірно розподіливши соус. Крок 3 Наріжте моцарелу тонкими кружальцями та викладіть її на нижню половину чіабати. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розкладіть зверху скибочки мортадели, злегка складаючи їх хвилями, щоб начинка була більш пишною та соковитою. Крок 5 Додайте свіжу руколу, рівномірно розподіливши її по всій поверхні. Крок 6 Накрийте сендвіч другою половиною чіабати та злегка притисніть руками. Крок 7 Розріжте сендвіч навпіл і одразу подавайте до столу, поки хліб залишається теплим і хрустким, а сир – ніжним.