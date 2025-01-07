Російський бойовик вивісив російські триколори над українськими держустановами у Луганську

Суд засудив до восьми років позбавлення волі громадянина України корейського походження Лі Вон Чоля, відомого під псевдонімом Герман Прокопів. Засуджений був одним з лідерів угрупування сепаратистів «Луганська гвардії», захоплював будівлі СБУ та ЛОДА, вчиняв проросійські заколоти та воював проти українських військових, повідомили в пресслужбі Луганської обласної прокуратури 7 січня.

Прокурори довели, що у квітні 2014 року Вон Чоль разом з однодумцями влаштували в центрі Луганська мітинг на підтримку Російської Федерації.

Також він брав участь у захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області. Разом з іншими зловмисниками Прокопів встановили на даху будівлі прапори РФ та так званої «ЛНР». Звідти вони викрали вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої.

Згодом засуджений також захопив будівлі Луганської обласної державної адміністрації, прокуратури та Головного управління МВС України у Луганській області й встановив на них російські триколори.

На початку травня 2014 року Герман Прокопів добровільно вступив до незаконного збройного формування «Козацька національна гвардія всевеликого війська донського ім. Платова» на посаду стрілка.

У період з літа по жовтень 2014 року засуджений брав участь у бойових зіткненнях з українськими військовими в районі населених пунктів Станиця Луганська, Миколаївка, Піонерське Луганської області та поряд з аеропортом «Луганськ».

Суд визнав Лі Вон Чоля винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, за участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування, викраденні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб і захопленні державних будівель та споруд (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 262, ст. 341 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Свою вину у вчиненні злочинів чоловік визнав у повному обсязі. Наразі він відбуває призначене судом покарання.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року СБУ повідомила про підозру у держзраді, посяганні на територіальну цілісність України, а також участі у не передбачених законом збройних формуваннях сепаратисту та російському бойовику Герману Прокопіву. У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники захопили його у полон.