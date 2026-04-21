Дівчинка з отоларингологом Федором Юрочком

Команда лікарів Центру дитячої медицини врятувала 14-річну дівчинку з менінгітом, сепсисом та цукровим діабетом, які виникли як ускладнення середнього отиту.

14-річна Анна зі Львівського району сім років живе з цукровим діабетом 1-го типу. Дівчина дотримувалася рекомендацій лікарів, контролювала рівень цукру в крові і при цьому була активною, вчилася у школі. Історія її хвороби розпочалася з незначного болю у вусі, який виник після перенесеної вірусної інфекції. Та згодом з’явилися гнійні виділення, висока температура до 40°C та різке підвищення рівня цукру в крові, до 25 ммоль/л, повідомили у Центрі.

Дівчину госпіталізували спершу з підозрою на алергічну реакцію. Однак стан Анни стрімко погіршувався. Керівник Клініки дитячої оториноларингології лікарні «Охматдит» Федір Юрочко каже, що гострий середній отит дав важкі ускладнення – менінгіт і сепсис.

«Сепсис як ускладнення отиту – надзвичайно рідкісне, але вкрай небезпечне ускладнення. У моїй практиці це лише другий такий випадок», – каже Федір Юрочко.

Інфекція поширилася у глибокі структури основи черепа і викликала неврологічні симптоми - порушення руху ока та двоїння в очах. Стан пацієнтки ускладнювався септичною пневмонією та загальним септичним ураженням організму. Анну госпіталізували у відділення інтенсивної терапії Центру дитячої медицини.

Боротьба за здоров’я дівчини розпочалася з хірургічного втручання – ліквідації первинного осередку інфекції у середньому вусі. Після операції та інтенсивної терапії її стан почав поліпшуватися вже у перші дні. Анна отримувала потужну антибактеріальну терапію, а також лікування, спрямоване на стабілізацію всіх функцій організму.

До порятунку дівчини була залучена мультидисциплінарна команда лікарів, окрім отоларингологів, за її здоров’я боролися ендокринологи, пульмонологи, анестезіологи, реаніматологи, гастроентерологи тощо.

Нині стан Анни значно поліпшився: вона активна, має апетит, поступово відновлюється. Ще є деякі неврологічні прояви – обмеження руху одного ока, що потребує часу для відновлення і подальшого спостереження.

Наступний етап – продовження лікування у Західноукраїнському спеціалізованому центрі для корекції цукрового діабету та подальшої терапії.