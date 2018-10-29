Середня зарплата українців перевищила 9 тисяч гривень

В уряді прогнозують, що середня зарплата сягне 10 тис. гривень

Середня номінальна зарплата в Україні у вересні становила 9042 гривень, що в 2,4 разу перевищує мінімальний показник і на 12,9% більше від показника вересня 2017 року. Про це у понеділок, 29 жовтня, повідомили у прес-службі Кабміну з посиланням на Державну службу статистики.

«Зарплати вищі за середню отримували на підприємствах промисловості, особливо у фармацевтиці (16,4 тис. гривень), нафтопереробці (11,4 тис. гривень) і металургії (11,2 тис. гривень), транспорту, сектору ІТ. Середня зарплата в освіті майже удвічі перевищила мінімальну і становила 7176 гривень, у медицині - 5730 гривень», - йдеться у повідомленні.

За прогнозами Кабінету міністрів, показник середньої зарплати, як один з орієнтирів економічного розвитку України, має досягти позначки 10 тис. гривень.

Як інформував ZAXID.NET, у проекті Державного бюджету на 2019 рік уряд закладає показник мінімальної зарплати на рівні 4170 гривень.