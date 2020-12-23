Domer – сервіс дрібного домашнього ремонту

Новорічні клопоти, пошуки подарунків, підготовка до свят, прикрашання домівки… Коли в такий момент забивається раковина, протікає труба або псується електрична проводка, це так недоречно. І поки намагаєшся знайти адекватного майстра не за космічні гроші, дрібний ремонт перетворюється на велику проблему.

Так було донедавна, але тепер у львів'ян з'явилася альтернатива: сервіс дрібного поточного ремонту Domer. Компанія, що дуже добре зарекомендувала себе в Києві, розширює мережу – служба Domer нещодавно запрацювала у Харкові, а тепер відкрила представництво і в нашому місті. І коли ближче знайомишся з нею, то просто дивуєшся: чому раніше до цього ніхто не додумався? Адже Domer – практично ідеальний варіант для усунення побутових неполадок з онлайн-оплатою та комунікацією через мобільний додаток.

Мобільний додаток Domer: виклик майстра у кілька кліків

Клієнту більше не треба переглядати десятки оголошень, кілька разів описувати одну і ту ж проблему різним майстрам, чекати їх годинами, переплачувати за послуги, чи, в разі неякісної роботи, проходити через все це пекло ще раз. З Domer всі етапи зводяться до одного кліка на смартфоні. Достатньо завантажити (гіперпосилання) мобільний додаток Domer з Play Market або App Store, натиснути на плюсик, описати поломку та додати її фото. Працівники компанії одразу визначать вартість та призначать майстра, що швидко усуне неполадку. На додаток, в разі гострої необхідності через додаток можна викликати майстра протягом двох годин і він точно приїде вчасно, аби вирішити нагальну ситуацію. Тож користувач мобільного додатка Domer може бути впевненим у пунктуальності, чіткому прайсі без зайвих переплат та якісній роботі.

Досвідчені майстри та рік гарантії на ремонт

Кожен з працівників проходить обов'язкове піврічне стажування на комерційних об'єктах. Високі стандарти сервісу Domer перейняв від групи компаній «Техпідтримка» з 11-тирічним досвідом. А відгуки в мобільному додатку стимулюють оперативно реагувати на будь-які зауваження. До того ж Domer надає рік гарантії на всі роботи. А за необхідності заміни несправних деталей майстри приїжджають одразу з ними, тож замовнику не треба витрачати час на покупки в будівельних супермаркетах.

Онлайн-оплата з бонусами та кешбеком

Ще один плюс мобільного додатка Domer – онлайн-оплата послуг за фактом зробленої роботи (окрім випадків, коли Domer купує матеріали для вашої індивідуальної заявки). Про вартість можна дізнатися наперед у мобільному додатку без типових відмовок про те, що «спочатку треба поглянути», «зробимо – потім про гроші поговоримо». Ціна послуг від Domer не лише чітка та прозора, а й загалом нижча від середньостатистичної на ринку. Всі розрахунки, коментарі та акти виконаних робіт зберігаються в електронному вигляді та завжди під рукою. А з додатковими бонусами поточний ремонт дому, офісу чи квартири стає ще вигіднішим. Одразу при реєстрації у мобільному додатку користувач отримує бонус 50 гривень, за запрошення в додаток рідних чи знайомих – теж нараховується бонус. Крім того, з кожної послуги клієнти отримують кешбек 5 відсотків, тож згодом можуть розраховуватися за роботу накопиченими бонусами.

Domer – надійний помічник у побуті

Та найголовніше – тепер львів'янам не доведеться витрачати час і стресувати через неполадки сантехніки, електрики, опалення. Те, що раніше перетворювалося на справжній квест з пошуку майстра, та ще й з непередбачуваними наслідками, тепер займе кілька хвилин. Майстри Domer, які вчасно приїжджають за викликом, допоможуть у будь-якому домашньому чи офісному ремонті: прикрутять кран, підключать пральну машину, прикрутять ніжку стола, змонтують полицю. А зручна онлайн-оплата, економія часу та висока якість роботи заощадить дорогоцінний час і гарантуватиме впевненість та спокій замовника. Довірте побутові справи професіоналам – завантажуйте (гіперпосилання) мобільний додаток Domer та викликайте майстрів в офіс чи додому. І хай в новому році все працює справно!