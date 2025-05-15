В нову шахарйську схему потрапила 68-річна тернополянка

Жителька Тернополя потрапила в нову шахрайську схему. До 68-річної жінки зателефонував шахрай, який представився поліцейським і повідомив, що їй треба заплатити 400 тис. грн за непритягнення її до криміналу через державну зраду. Після того, як тернополянка переказала гроші, то зрозуміла, що її обманули. Правоохоронці розшукують шахраїв.

Шахраї залякали тернополянку державною зрадою і виманили 400 тис. грн. Про те, що втрапила в шахрайську схему розповіла сама жінка, яка звернулася до поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 15 травня.

Під час перевірки з’ясували, що ще на початку травня до неї зателефонував невідомий, який представилася слідчим однієї із силових структур та сказав, що проти жінки відкрита кримінальна справа. «Співрозмовник повідомив, що тернополянці інкримінують державну зраду за те, що вона, начебто, купувала ліки в осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території», – йдеться в повідомленні поліції.

Псевдослідчий переконав жінку, що для «пом’якшення ситуації» необхідно терміново перерахувати кошти на електронний гаманець. Наступного дня жінка в пункті обміну валют перевела за вказаним номером 9,1 тис. доларів та 1000 євро. І лише згодом вона зрозуміла, що потрапила в пастку шахраїв. За фактом шахрайства слідчі Тернопільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження.

В поліції Тернопільщини нагадали, що жоден правоохоронець при дзвінку не вимагатиме грошей за «пом’якшення провини» чи «врегулювання справи». Якщо вам телефонують із подібними звинуваченнями — не панікуйте, не дійте емоційно. Завершіть розмову та негайно зверніться до поліції.