Гравці донецького клубу готові до старту у найпрестижнішому єврокубку

36 клубів-учасників перед початком жеребкування були поділені на 4 кошики по 9 команд відповідно до клубного рейтингу УЄФА. Від України пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів завдяки високому клубному рейтингу отримав чемпіон України 2025/26 – донецький «Шахтар».

Також цього сезону в ЛЧ виступатимуть одразу 5 колективів, у складі яких є українські футболісти: ПСЖ з Іллею Забарним, «Реал» Мадрид з Андрієм Луніним, празька «Славія» з ексголкіпером «Карпат» Назаром Домчаком, «Слован» Братислава з півзахисником Данилом Ігнатенком і форвардом Миколою Кухаревичем, а також грецький АЕК з Олександром Зубковим.

Кошики з командами перед жеребкуванням виглядали наступним чином:

Кошик 1: ПСЖ (Франція), «Баварія» (Німеччина), «Реал» Мадрид (Іспанія), «Ліверпуль» (Англія), «Інтер» (Італія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Арсенал» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Атлетіко» Мадрид (Іспанія)

ПСЖ (Франція), «Баварія» (Німеччина), «Реал» Мадрид (Іспанія), «Ліверпуль» (Англія), «Інтер» (Італія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Арсенал» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Атлетіко» Мадрид (Іспанія) Кошик 2: «Борусія» Дортмунд (Німеччина), «Рома» (Італія), «Спортінг» (Португалія), «Астон Вілла» (Англія), «Порту» (Португалія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Брюгге» (Бельгія), «Бетіс» (Іспанія), ПСВ (Нідерланди)

«Борусія» Дортмунд (Німеччина), «Рома» (Італія), «Спортінг» (Португалія), «Астон Вілла» (Англія), «Порту» (Португалія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Брюгге» (Бельгія), «Бетіс» (Іспанія), ПСВ (Нідерланди) Кошик 3: «Фейєнорд» (Нідерланди), «Лілль» (Франція), «Буде-Глімт» (Норвегія), «Наполі» (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), «Вільяреал» (Іспанія), «Фенербахче» (Туреччина), «Шахтар» (Україна) , «Галатасарай» (Туреччина)

«Фейєнорд» (Нідерланди), «Лілль» (Франція), «Буде-Глімт» (Норвегія), «Наполі» (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), «Вільяреал» (Іспанія), «Фенербахче» (Туреччина), , «Галатасарай» (Туреччина) Кошик 4: «Славія» Прага (Чехія), «Слован» Братислава (Словаччина), «Штутгарт» (Німеччина), АЕК Афіни (Греція), ЛАСК (Австрія), «Комо» (Італія), «Ланс» (Франція), «Вікінг» (Норвегія), «Сабах» (Азербайджан)

Варто зазначити, що це вже третій сезон в Лізі чемпіонів із новим форматом – єдина турнірна таблиця з 36-ти команд. 8 найкращих клубів напряму потраплять до 1/8 фіналу, а команди, які посядуть 9-24 місця, зіграють у 1/16 фіналу за вихід далі. Усі суперники визначались одним жеребкуванням за спеціальною комп'ютерною системою. Кожен клуб проведе по два матчі з представниками кожного кошика – один вдома та один на виїзді.

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Згідно з результатами жеребкування суперниками «Шахтаря» в основному етапі Ліги чемпіонів будуть: «Реал» Мадрид (Іспанія), «Інтер» (Італія), «Спортінг» (Португалія), ПСВ (Нідерланди), «Фенербахче» (Туреччина), АЕК (Греція), «Слован» (Чехія).

Результати жеребкування для всіх команд Ліги чемпіонів:

Кошик 1

ПСЖ – «Барселона» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Слован» (вдома), «Комо» (на виїзді)

– «Барселона» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Слован» (вдома), «Комо» (на виїзді) «Баварія» – «Арсенал» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Лілль» (на виїзді), «Славія» (вдома), «Вікінг» (на виїзді)

– «Арсенал» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Лілль» (на виїзді), «Славія» (вдома), «Вікінг» (на виїзді) «Реал» – «Інтер» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Рома» (на виїзді), «Лейпциг» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), ЛАСК (вдома), АЕК (на виїзді);

– «Інтер» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Рома» (на виїзді), «Лейпциг» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), ЛАСК (вдома), АЕК (на виїзді); «Ліверпуль» – «Атлетіко» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Порту» (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Ланс» (вдома), ЛАСК (на виїзді)

– «Атлетіко» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Порту» (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Ланс» (вдома), ЛАСК (на виїзді) «Інтер» – «Ліверпуль» (вдома), «Реал» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), «Борусія Д» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), «Штутгарт» (вдома), «Слован» (на виїзді)

– «Ліверпуль» (вдома), «Реал» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), «Борусія Д» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), «Штутгарт» (вдома), «Слован» (на виїзді) «Манчестер Сіті» – ПСЖ (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Спортінг» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Лейпциг» (на виїзді), АЕК (вдома), «Ланс» (на виїзді)

– ПСЖ (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Спортінг» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Лейпциг» (на виїзді), АЕК (вдома), «Ланс» (на виїзді) «Арсенал» – «Реал» Мадрид (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Борусія» Дортмунд (вдома), «Бетіс» (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Наполі» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Славія» (на виїзді)

– «Реал» Мадрид (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Борусія» Дортмунд (вдома), «Бетіс» (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Наполі» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Славія» (на виїзді) «Барселона» – «Манчестер Сіті» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Галатасарай» (на виїзді), «Комо» (вдома), «Сабах» (на виїзді)

– «Манчестер Сіті» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Галатасарай» (на виїзді), «Комо» (вдома), «Сабах» (на виїзді) «Атлетіко» – «Баварія» (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Штутгарт» (на виїзді)

Кошик 2

«Борусія» Д – «Інтер» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), АЕК (вдома), «Сабах» (на виїзді)

– «Інтер» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), АЕК (вдома), «Сабах» (на виїзді) «Рома» – «Реал» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Спортінг» (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Слован» (вдома), АЕК (на виїзді)

– «Реал» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Спортінг» (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Слован» (вдома), АЕК (на виїзді) «Спортінг» – «Барселона» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), «Рома» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), ЛАСК (вдома), «Ланс» (на виїзді)

– «Барселона» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), «Рома» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), ЛАСК (вдома), «Ланс» (на виїзді) «Астон Вілла» – ПСЖ (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Борусія» Д (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Галатасарай» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Славія» (на виїзді)

– ПСЖ (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Борусія» Д (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Галатасарай» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Славія» (на виїзді) «Порту» – «Манчестер Сіті» (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Бетіс» (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), «Славія» (вдома), ЛАСК (на виїзді)

– «Манчестер Сіті» (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Бетіс» (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), «Славія» (вдома), ЛАСК (на виїзді) «Манчестер Юнайтед» – «Баварія» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Лейпциг» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Комо» (на виїзді)

– «Баварія» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Лейпциг» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Комо» (на виїзді) «Брюгге» – «Ліверпуль» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Наполі» (на виїзді), «Ланс» (вдома),« Штутгарт» (на виїзді)

– «Ліверпуль» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Наполі» (на виїзді), «Ланс» (вдома),« Штутгарт» (на виїзді) «Бетіс» – «Арсенал» (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Порту» (вдома), «Борусія» Д (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Лілль» (на виїзді), «Комо» (вдома), «Слован» (на виїзді)

– «Арсенал» (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Порту» (вдома), «Борусія» Д (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Лілль» (на виїзді), «Комо» (вдома), «Слован» (на виїзді) ПСВ – «Атлетіко» (вдома), «Реал» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Лейпциг» (на виїзді), «Штутгарт» (вдома), «Вікінг» (на виїзді)

Кошик 3

«Фейєнорд» – «Інтер» (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Порту» (вдома), Бетіс (на виїзді), «Лейпциг» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Комо» (на виїзді), «Вікінг» (на виїзді)

– «Інтер» (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Порту» (вдома), Бетіс (на виїзді), «Лейпциг» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Комо» (на виїзді), «Вікінг» (на виїзді) «Лілль» – «Баварія» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Рома» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), «Слован» (вдома), «Штутгарт» (на виїзді)

– «Баварія» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Рома» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), «Слован» (вдома), «Штутгарт» (на виїзді) «Буде-Глімт» – «Атлетіко» (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Борусія» Д (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Наполі» (на виїзді), ЛАСК (вдома), «Ланс» (на виїзді)

– «Атлетіко» (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Борусія» Д (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Наполі» (на виїзді), ЛАСК (вдома), «Ланс» (на виїзді) «Наполі» – «Арсенал» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Сабах» (на виїзді)

– «Арсенал» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Сабах» (на виїзді) РБ «Лейпциг» – «Манчестер Сіті» (вдома), «Реал» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), «Ланс» (вдома), «Комо» (на виїзді)

– «Манчестер Сіті» (вдома), «Реал» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), «Ланс» (вдома), «Комо» (на виїзді) «Вільяреал» – ПСЖ (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), «Борусія» Д (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Славія» (на виїзді)

– ПСЖ (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), «Борусія» Д (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Славія» (на виїзді) «Фенербахче» – «Ліверпуль» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), «Славія» (вдома), ЛАСК (на виїзді)

– «Ліверпуль» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), «Славія» (вдома), ЛАСК (на виїзді) «Шахтар» – «Реал» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Спортінг» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Лейпциг» (на виїзді), АЕК (вдома), «Слован» (на виїзді)

«Галатасарай» – «Барселона» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Лілль» (на виїзді), «Штутгарт» (вдома), АЕК (на виїзді)

Кошик 4

«Славія» – «Арсенал» (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Ланс» (вдома), «Сабах» (на виїзді)

– «Арсенал» (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Ланс» (вдома), «Сабах» (на виїзді) «Слован» – «Інтер» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Рома» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Лілль» (на вїизді), «Штутгарт» (вдома), ЛАСК (на виїзді)

– «Інтер» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Рома» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Лілль» (на вїизді), «Штутгарт» (вдома), ЛАСК (на виїзді) Штутгарт – «Атлетіко» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Галатасарай» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Слован» (на виїзді)

– «Атлетіко» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Галатасарай» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Слован» (на виїзді) АЕК – «Реал» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Борусія» Д (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), ЛАСК (вдома), «Комо» (на виїзді)

– «Реал» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Борусія» Д (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), ЛАСК (вдома), «Комо» (на виїзді) ЛАСК – «Ліверпуль» (вдома), «Реал» (на виїзді), «Порту» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), «Слован» (вдома), АЕК (на виїзді)

– «Ліверпуль» (вдома), «Реал» (на виїзді), «Порту» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), «Слован» (вдома), АЕК (на виїзді) «Комо» – ПСЖ (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), «Бетіс» (на виїзді), «Лейпциг» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), АЕК (вдома), «Ланс» (на виїзді)

– ПСЖ (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), «Бетіс» (на виїзді), «Лейпциг» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), АЕК (вдома), «Ланс» (на виїзді) «Ланс» – «Манчестер Сіті» (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), «Спортінг» (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Лейпциг» (на виїзді), «Комо» (вдома), «Славія» (на виїзді)

– «Манчестер Сіті» (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), «Спортінг» (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Лейпциг» (на виїзді), «Комо» (вдома), «Славія» (на виїзді) «Вікінг» – «Баварія» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Наполі» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Штутгарт» (на виїзді)

– «Баварія» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Наполі» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Штутгарт» (на виїзді) «Сабах» – «Барселона» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), «Борусія» Д (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Славія» (вдома), «Вікінг» (на виїзді)

В основному раунді Ліги чемпіонів заплановано 8 турів: