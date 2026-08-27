«Шахтар» дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів: результати жеребкування
У середу, 27 серпня, у Монако відбувся жереб головного європейського турніру
36 клубів-учасників перед початком жеребкування були поділені на 4 кошики по 9 команд відповідно до клубного рейтингу УЄФА. Від України пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів завдяки високому клубному рейтингу отримав чемпіон України 2025/26 – донецький «Шахтар».
Також цього сезону в ЛЧ виступатимуть одразу 5 колективів, у складі яких є українські футболісти: ПСЖ з Іллею Забарним, «Реал» Мадрид з Андрієм Луніним, празька «Славія» з ексголкіпером «Карпат» Назаром Домчаком, «Слован» Братислава з півзахисником Данилом Ігнатенком і форвардом Миколою Кухаревичем, а також грецький АЕК з Олександром Зубковим.
Кошики з командами перед жеребкуванням виглядали наступним чином:
- Кошик 1: ПСЖ (Франція), «Баварія» (Німеччина), «Реал» Мадрид (Іспанія), «Ліверпуль» (Англія), «Інтер» (Італія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Арсенал» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Атлетіко» Мадрид (Іспанія)
- Кошик 2: «Борусія» Дортмунд (Німеччина), «Рома» (Італія), «Спортінг» (Португалія), «Астон Вілла» (Англія), «Порту» (Португалія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Брюгге» (Бельгія), «Бетіс» (Іспанія), ПСВ (Нідерланди)
- Кошик 3: «Фейєнорд» (Нідерланди), «Лілль» (Франція), «Буде-Глімт» (Норвегія), «Наполі» (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), «Вільяреал» (Іспанія), «Фенербахче» (Туреччина), «Шахтар» (Україна), «Галатасарай» (Туреччина)
- Кошик 4: «Славія» Прага (Чехія), «Слован» Братислава (Словаччина), «Штутгарт» (Німеччина), АЕК Афіни (Греція), ЛАСК (Австрія), «Комо» (Італія), «Ланс» (Франція), «Вікінг» (Норвегія), «Сабах» (Азербайджан)
Варто зазначити, що це вже третій сезон в Лізі чемпіонів із новим форматом – єдина турнірна таблиця з 36-ти команд. 8 найкращих клубів напряму потраплять до 1/8 фіналу, а команди, які посядуть 9-24 місця, зіграють у 1/16 фіналу за вихід далі. Усі суперники визначались одним жеребкуванням за спеціальною комп'ютерною системою. Кожен клуб проведе по два матчі з представниками кожного кошика – один вдома та один на виїзді.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Згідно з результатами жеребкування суперниками «Шахтаря» в основному етапі Ліги чемпіонів будуть: «Реал» Мадрид (Іспанія), «Інтер» (Італія), «Спортінг» (Португалія), ПСВ (Нідерланди), «Фенербахче» (Туреччина), АЕК (Греція), «Слован» (Чехія).
Результати жеребкування для всіх команд Ліги чемпіонів:
Кошик 1
- ПСЖ – «Барселона» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Слован» (вдома), «Комо» (на виїзді)
- «Баварія» – «Арсенал» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Лілль» (на виїзді), «Славія» (вдома), «Вікінг» (на виїзді)
- «Реал» – «Інтер» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Рома» (на виїзді), «Лейпциг» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), ЛАСК (вдома), АЕК (на виїзді);
- «Ліверпуль» – «Атлетіко» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Порту» (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Ланс» (вдома), ЛАСК (на виїзді)
- «Інтер» – «Ліверпуль» (вдома), «Реал» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), «Борусія Д» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), «Штутгарт» (вдома), «Слован» (на виїзді)
- «Манчестер Сіті» – ПСЖ (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Спортінг» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Лейпциг» (на виїзді), АЕК (вдома), «Ланс» (на виїзді)
- «Арсенал» – «Реал» Мадрид (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Борусія» Дортмунд (вдома), «Бетіс» (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Наполі» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Славія» (на виїзді)
- «Барселона» – «Манчестер Сіті» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Галатасарай» (на виїзді), «Комо» (вдома), «Сабах» (на виїзді)
- «Атлетіко» – «Баварія» (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Штутгарт» (на виїзді)
Кошик 2
- «Борусія» Д – «Інтер» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), АЕК (вдома), «Сабах» (на виїзді)
- «Рома» – «Реал» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Спортінг» (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Слован» (вдома), АЕК (на виїзді)
- «Спортінг» – «Барселона» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), «Рома» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), ЛАСК (вдома), «Ланс» (на виїзді)
- «Астон Вілла» – ПСЖ (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Борусія» Д (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Галатасарай» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Славія» (на виїзді)
- «Порту» – «Манчестер Сіті» (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Бетіс» (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), «Славія» (вдома), ЛАСК (на виїзді)
- «Манчестер Юнайтед» – «Баварія» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Лейпциг» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Комо» (на виїзді)
- «Брюгге» – «Ліверпуль» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Наполі» (на виїзді), «Ланс» (вдома),« Штутгарт» (на виїзді)
- «Бетіс» – «Арсенал» (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Порту» (вдома), «Борусія» Д (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Лілль» (на виїзді), «Комо» (вдома), «Слован» (на виїзді)
- ПСВ – «Атлетіко» (вдома), «Реал» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Лейпциг» (на виїзді), «Штутгарт» (вдома), «Вікінг» (на виїзді)
Кошик 3
- «Фейєнорд» – «Інтер» (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Порту» (вдома), Бетіс (на виїзді), «Лейпциг» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Комо» (на виїзді), «Вікінг» (на виїзді)
- «Лілль» – «Баварія» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Рома» (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), «Слован» (вдома), «Штутгарт» (на виїзді)
- «Буде-Глімт» – «Атлетіко» (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Борусія» Д (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Наполі» (на виїзді), ЛАСК (вдома), «Ланс» (на виїзді)
- «Наполі» – «Арсенал» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Сабах» (на виїзді)
- РБ «Лейпциг» – «Манчестер Сіті» (вдома), «Реал» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), «Ланс» (вдома), «Комо» (на виїзді)
- «Вільяреал» – ПСЖ (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), «Борусія» Д (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Славія» (на виїзді)
- «Фенербахче» – «Ліверпуль» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), «Славія» (вдома), ЛАСК (на виїзді)
- «Шахтар» – «Реал» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Спортінг» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Лейпциг» (на виїзді), АЕК (вдома), «Слован» (на виїзді)
- «Галатасарай» – «Барселона» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Лілль» (на виїзді), «Штутгарт» (вдома), АЕК (на виїзді)
Кошик 4
- «Славія» – «Арсенал» (вдома), «Баварія» (на виїзді), «Астон Вілла» (вдома), «Порту» (на виїзді), «Вільяреал» (вдома), «Фенербахче» (на виїзді), «Ланс» (вдома), «Сабах» (на виїзді)
- «Слован» – «Інтер» (вдома), ПСЖ (на виїзді), «Бетіс» (вдома), «Рома» (на виїзді), «Шахтар» (вдома), «Лілль» (на вїизді), «Штутгарт» (вдома), ЛАСК (на виїзді)
- Штутгарт – «Атлетіко» (вдома), «Інтер» (на виїзді), «Брюгге» (вдома), ПСВ (на виїзді), «Лілль» (вдома), «Галатасарай» (на виїзді), «Вікінг» (вдома), «Слован» (на виїзді)
- АЕК – «Реал» (вдома), «Манчестер Сіті» (на виїзді), «Рома» (вдома), «Борусія» Д (на виїзді), «Галатасарай» (вдома), «Шахтар» (на виїзді), ЛАСК (вдома), «Комо» (на виїзді)
- ЛАСК – «Ліверпуль» (вдома), «Реал» (на виїзді), «Порту» (вдома), «Спортінг» (на виїзді), «Фенербахче» (вдома), «Буде-Глімт» (на виїзді), «Слован» (вдома), АЕК (на виїзді)
- «Комо» – ПСЖ (вдома), «Барселона» (на виїзді), «Манчестер Юнайтед» (вдома), «Бетіс» (на виїзді), «Лейпциг» (вдома), «Фейєнорд» (на виїзді), АЕК (вдома), «Ланс» (на виїзді)
- «Ланс» – «Манчестер Сіті» (вдома), «Ліверпуль» (на виїзді), «Спортінг» (вдома), «Брюгге» (на виїзді), «Буде-Глімт» (вдома), «Лейпциг» (на виїзді), «Комо» (вдома), «Славія» (на виїзді)
- «Вікінг» – «Баварія» (вдома), «Атлетіко» (на виїзді), ПСВ (вдома), «Астон Вілла» (на виїзді), «Фейєнорд» (вдома), «Наполі» (на виїзді), «Сабах» (вдома), «Штутгарт» (на виїзді)
- «Сабах» – «Барселона» (вдома), «Арсенал» (на виїзді), «Борусія» Д (вдома), «Манчестер Юнайтед» (на виїзді), «Наполі» (вдома), «Вільяреал» (на виїзді), «Славія» (вдома), «Вікінг» (на виїзді)
В основному раунді Ліги чемпіонів заплановано 8 турів:
- 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року
- 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року
- 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року
- 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року
- 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року
- 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року
- 7-й тур: 19-20 січня 2027 року
- 8-й тур: 27 січня 2027 року