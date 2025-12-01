«Гірники» в останній момент уникнули ганьби з криворіжцями

У понеділок, 1 грудня, «Шахтар» на «Арені Львів» в межах 14-го туру чемпіонату України приймав «Кривбас». Криворіжці останні чотири матчі не знали смаку перемог, тож прагнули реабілітуватись перед уболівальниками за провальні результати. І були близькими до цього – щоб здобути три очки не визначило буквально хвилини.

УПЛ, 14-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 2:2

Голи: Очеретько, 38, Егіналдо, 90+6 – Задерака, 13, Вілівальд, 40

На 13-й хвилині «Кривбас» вийшов вперед. Спочатку Конопля дав прострелити Микитишину, однак Гомес перехопив м'яч і вийшов зі штрафного Однак у боротьбі він впав, подарувавши круглого супернику, і Задерака після чергового прострілу зігравши на випередженні в дотик відправив сферу в сітку. Згодом Марлону не вдався удар після прострілу Мейрелліша, а Очеретько з 22-х метрів пробив неточно.

Наприкінці тайму «Шахтар» зрівняв – голкіпер відбив удар головою від Коноплі, а ексхавбек «Карпат» був першим на добиванні. Проте вже за мить у дзеркальній ситуації відзначився Вілівальд і рахунок знову став на користь криворіжців. У наступній атаці автор гола ледь не став антигероєм, коли рятуючи свої ворота влучив у поперечину.

Увесь другий тайм «гірники» просиділи на воротах суперника і, здавалось, таки зазнають другої поразки в сезоні. Але на шостій доданій до матчу хвилині Егіналдо вигриз для команди очко.

Нічия принесла «Шахтарю» 31 пункт і закріпила на вершині турнірної таблиці УПЛ, «Кривбас» з 22-ма балами п’ятий. ЛНЗ тепер відстає від донеччан лише на два очки.