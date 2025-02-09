Донецький клуб розпочинає другу частину активної підготовки до продовження сезону

У неділю, 9 лютого, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зіграє контрольну гру з кишинівським «Зімбру» (Молдова). Зустріч розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Цей поєдинок стане для «гірників» першим після завершення єврокубкового сезону – підопічні Маріно Пушіча у двох останніх матчах основного етапу Ліги чемпіонів здолали французький Брест (2:0), однак поступились дортмундській Борусії (1:3) і не змогли пробитися в плей-оф турніру.

Нинішній суперник «Шахтар» за часів незалежності Молдови 8 разів вигравав чемпіонський титул (1992-2000 роки), 6 разів ставав володарем Кубка Молдови та брав Суперкубок країни (2014). У сезоні-2023/24 «жовто-зелені» фінішували в Суперлізі Молдови на 3-му місці й разом із бронзовими нагородами здобули право на участь у єврокубках. Однак вже у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій команда вилетіла від «Арарат-Вірменії» (1:3 та 0:3).

У поточному чемпіонаті Молдови після 14-ти турів кишинівці йдуть другими, маючи у своєму доробку 25 очок. Головним тренером «Зімбру» з жовтня 2024 року є турецький фахівець Хікмет Караман.

У зимове міжсезоння команда з Кишинева зіграла 3 спаринги: перемогла словенський «Марібор» (4:0) та молдовський «Олімп» (Комрат) (4:0), а також зіграла внічию із косовським «Г’їлані» (1:1).

FAVBET фаворитом протистояння вважає українців – 1,45. Перемогу молдован оцінюють у 5,50, а нічию – в 4,70. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,45, тоді як тотал менше 2,5 – 2,55.

Де дивитися товариський матч між «Шахтарем» та «Зімбру»

Усі спаринги донеччан транслюватимуться в прямому ефірі на клубному YouTube-каналі. Матч з молдованами – за посиланням.