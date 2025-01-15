Донеччани спробують здобути перевагу в історії протистоянь з софійським клубом

У середу, 15 січня, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зіграє одразу два спаринги. Першим суперником команди Маріно Пушіча стане болгарський ЦСКА. Поєдинок відбудеться у місті Белек і стартує о 12:00 за київським часом.

Як відомо, «гірники» через товариські матчі цілеспрямовано готуються до вирішальних ігор основного етапу оновленої Ліги чемпіонів – 22 січня донеччани зустрінуться з французьким «Брестом», а за тиждень, 29 січня, з дортмундською «Борусією». Українська команда вже встигла провести дебютний спаринг проти загребського «Динамо» – у грі зі специфічним форматом (два тайми по 30 хв і один – 45 хв) «Шахтар» на останніх хвилинах втратив перемогу над хорватами (2:2).

Болгарський ЦСКА є найтитулованішим футбольним клубом Болгарії. Протягом своєї історії команда 31 раз вигравала чемпіонат країни, здобула 21 національний Кубок та 4 Суперкубки. Щоправда, останній титул «армійців» датований ще 2008 роком, але протягом минулих 8 сезонів вони неодмінно потрапляли до трійки призерів чемпіонату. В сезоні-2023/24 команда фінішувала на 3-му місці, здобувши бронзові нагороди. У поточному сезоні ЦСКА у турнірній таблиці йде восьмим, маючи у своєму доробку 26 очок.

На офіційному рівні команди зустрічалися тричі. В сезоні 2001/02 софійський клуб в 1/64 фіналу Кубка УЄФА за підсумком двох матчів вибив «гірників» з подальшого розіграшу турніру (0:3, 2:1). Влітку 2018-го спаринг закінчився внічию (0:0), а в червні 2019 року завдяки голу Данила Сікана сильнішими були донеччани (1:0).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На його перемогу дають 1,98. Успіх болгар оцінюють у 3,30. Нічия котирується в 3,90. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,64, тоді як тотал менше 2,5 – 2,19.

Де дивитися товариський матч між «Шахтарем» та ЦСКА

Усі спаринги донеччан транслюватимуться в прямому ефірі на клубному YouTube-каналі. Матч з болгарами – за посиланням.