Донецький клуб завершує підготовку до другої частини сезону

У неділю, 16 лютого, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зіграє свій останній товариський матч. Суперником команди Маріно Пушіча стане бронзовий призер чемпіонату Грузії «Діла». Гра відбудеться в Антальї та розпочнеться о 12:00 за київським часом. Цікаво, що раніше у графіку «гірників» був спаринг з володарем Кубка Литви – Аудою (його планували провести у понеділок, 17 лютого).

Найвищими досягненнями «Діли» є перемога в чемпіонаті Грузії (2015) та завоювання Кубка країни (2012). В останні чотири сезони (чемпіонат проводиться за системою «весна-осінь») команда тричі брала бронзові нагороди Ліги Еровнулі та ставала учасниками єврокубків.

Наставником «Діли» є 43-річний португальський фахівець Рікарду Кошта, який очолив команду в липні 2024-го. Як гравець він виступав за «Порту», з яким вигравав Лігу чемпіонів (2004), ставав чемпіоном Німеччини з «Вольфсбургом» (2009), грав за «Валенсію» та низку європейських клубів. Також провів 22 матчі у складі національної збірної Португалії.

У зимове міжсезоння «Діла» вже проводила спаринги з українськими командами: 9 лютого грузини поступилися «Ворсклі» (1:2), а 12 лютого зустрічалися з «Чорноморцем», проте цей матч був зупинений на початку другого тайму за обопільним рішенням команд (причиною такого рішення стала чимала кількість конфліктів між гравцями команд). Відзначимо, що «Шахтар» та «Діла» раніше між собою не грали.

FAVBET фаворитом протистояння вважає українців – 1,48. Перемогу грузинів оцінюють у 5,40, а нічию – в 4,65. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,49, тоді як тотал менше 2,5 – 2,49.

Де дивитися товариський матч між «Шахтарем» та «Ділою»

Усі спаринги донеччан транслюватимуться в прямому ефірі на клубному YouTube-каналі. Матч з грузинами – за посиланням.