У четвер, 9 січня, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зіграє свій перший спаринг. Суперником буде хорватське «Динамо» Загреб. Поєдинок відбудеться у місті Белек і стартує о 16:00 за київським часом.

«Гірники» через товариські матчі ціленаправлено готуватимуться до вирішальних матчів основного етапу оновленої Ліги чемпіонів – 22 січня підопічні Маріно Пушіча зіграють з французьким «Брестом», а за тиждень, 29 січня, зустрінуться з дортмундською «Борусією». На турецьких зборах у донеччан заплановані три спаринги – окрім хорватів «помаранчево-чорні» також зіграють болгарськими ЦСКА та «Лудогорцем».

Матчі із загребським «Динамо» для Шахтаря традиційно складаються невдало. У п'яти останніх очних поєдинках «гірники» зазнали двох поразок і тричі зіграли унічию. Варто зазначити, що у хорватів попереду теж два матчі в Лізі чемпіонів – проти лондонського «Арсенала» (22 січня) та італійського «Мілана» (29 січня).

У турнірній таблиці Ліги чемпіонів «Шахтар» після 6-ти турів посідає 27 сходинку, маючи у своєму доробку 4 очки. «Динамо» Загреб з 8-ма пунктами 24-те.

FAVBET вважає шанси команд на перемогу рівними – 2,50. Нічия котирується у 3,40. Фахівці не мають однозначної відповіді щодо результативності матчі: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,71, тоді як тотал менше 2,5 – 1,97.

Де дивитися товариський матч між «Шахтарем» та «Динамо» Загреб

Усі спаринги донеччан транслюватимуться в прямому ефірі на клубному YouTube-каналі. Матч з хорватами – за посиланням.