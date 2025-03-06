«Гірники» спробують продовжити невдалу серію криворіжців

У четвер, 6 березня, в межах 20-го туру чемпіонату України «Шахтар» прийматиме «Кривбас». Гра відбудеться у Львові на «Арені Львів» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Олексій Деревінський, а за VAR відповідатиме Ігор Пасхал.

Після старту другої частини сезону «Шахтар» здобув дві непереконливі перемоги – ледь дотиснув новачка УПЛ «Лівий Берег» (1:0) і завдяки дублю Георгія Судакова на останніх хвилинах розгромив «Олександрію» (3:0). «Кривбас» натомість продемонстрував «сенсаційні» результати, програвши спочатку «Вересу» (0:3), а згодом «Інгульцю» (0:2). Як наслідок, бажання реабілітуватись за прикрі поразки у підопічних Юрія Вернидуба зашкалюватиме.

«Шахтар» та «Кривбас» у чемпіонатах України зустрічалися між собою 46 разів: 32 перемоги здобули «гірники», 8 поєдинків завершилися внічию, ще у 6 іграх сильнішою була криворізька команда. Загальна різниця м’ячів: 92-28 на користь «помаранчево-чорних». Цікаво, що переможна домашня серія «Шахтаря» в матчах з «Кривбасом» в Прем’єр-лізі триває 11 ігор.

Попередня зустріч майбутніх суперників відбулась 1 вересня 2024 року – команди зустрічалися в Кривому Розі в 5-му турі УПЛ. Перший тайм проходив за рівної гри, але відкрити рахунок вдалося «гірникам» (на 40-й хвилині з паса Судакова забив Степаненко), а по перерві було оголошено повітряну тривогу, через що поєдинок перервали й перенесли на весну.

FAVBET абсолютним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На його перемогу дають жалюгідні 1,33, тоді як успіх «Кривбаса» оцінюють у шалені 11,00. Нічия котирується у 5,10. Фахівці чекають скоріше результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,86, тоді як тотал менше 2,5 – 2,00.

У «Шахтаря» найбільше голів чекають від Кевіна (2,00), Георгія Судакова та Ласіни Траоре (обидва – 2,20), тоді як в «Кривбаса» відзначитись можуть Даніель Соса (4,50) та Денис Кузик (5,50).

Де дивитися матч 20-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Кривбасом»

Поєдинок «Шахтар» – «Кривбас» онлайн можна буде переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.