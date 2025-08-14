«Гірники» спробують продовжити позитивну статистику з грецькими командами

У четвер, 14 серпня, «Шахтар» у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи зіграє з грецьким «Панатінаїкосом». Поєдинок відбудеться в Кракові на міському стадіоні імені Генріка Реймана і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Головним арбітром зустрічі буде 41-річний Даніель Зіберт, а за VAR відповідатиме Крістіан Дінгерт.

Після непростого поєдинку в Афінах, який завершився безгольовою нічиєю, «Шахтар» провів шалений двобій з «Карпатами» у межах другого туру УПЛ. Команда Арди Турана продемонструвала переконливу гру в атаці, забивши супернику три голи, але виявила серйозні прогалини у захисті, пропустивши стільки ж.

«Панатінаїкос» натомість був позбавлений ігрового тонусу – чемпіонат Греції стартує лише 23 серпня.

Туран зіткнувся з серйозними кадровими втратами – у завтрашньому матчі команді не допоможуть одразу шестеро гравців (Криськів, Траоре, Егіналдо, Кевін, Педріньйо та Судаков.)

FAVBET фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу українців дають 1,75, тоді як успіх «Панатінаїкоса» оцінюють у 4,95. Нічия котирується в 3,75. Фахівці не знають чого очікувати від команд: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,93, тоді як тотал менше 2,5 – 1,92.

Найбільше м’ячів у «Шахтаря» чекають від Кауана Еліаса та Аліссона Сантани (обидва – 2,40). У «Панатінаїкосі» шанси відзначитись мають Кароль Свідерскі та Фотіс Йоаннідіс (обидва – 3,50).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Шахтарем» та «Панатінаїкосом»

В Україні матч «Панатінаїкос» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів, а також Київстар ТБ.