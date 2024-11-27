"Гірники" прагнуть потрапити у топ-24 найсильніших європейських команд

У середу, 27 листопада, донецький «Шахтар» в межах 4-го туру оновленої Ліги чемпіонів на виїзді зустрінеться з нідерландським ПСВ. Поєдинок відбудеться на стадіон «Філіпс» в Ейндховені й розпочнеться о 22:00 за київським часом. Обслуговувати матч буде швейцарська бригада арбітрів на чолі з 38-річним Урсом Шнайдером.

Перемога в останньому турі над «Янг Бойз» дозволила «гірникам» набрати 4 очки й піднятись на 28-му сходинку турнірної таблиці Ліги чемпіонів. ПСВ з 5-ма пунктами 24-й. На внутрішній арені «Шахтар» минулого тижня розім’явся на «Інгульці», відвантаживши у ворота найслабшої команди УПЛ шість сухих голів.

На офіційному рівні суперники досі не зустрічалися. Загалом статистика протистоянь «Шахтаря» з командами із Нідерландів не надто оптимістична – у восьми попередніх зустрічах донеччани здобули лише дві перемоги та одну нічию і п'ять разів програли. Зрештою не може похизуватися зручністю жереба й ПСВ – у матчах з українськими командами, яких було 14, нідерландці вибороли п'ять перемог, три матчі завершили внічию, а ще в шести поступились.

FAVBET фаворитом протистояння вважає ПСВ. На його перемогу дають 1,46, тоді як успіх «Шахтаря» оцінюють у 6,60. Нічия котирується в 5,10. Фахівці чекають доволі результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,61, тоді як тотал менше 2,5 – 2,37. Найбільше шансів забити у ПСВ мають Люк де Йонг (1,90) та Рікардо Пепі. У донеччан відзначитись можуть Данило Сікан (4,00) та Ласіна Траоре (4,30). Коефіцієнт на хет-трик Георгія Судакова становить 70,00.

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між ПСВ та «Шахтарем»

Гру в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «Максимальна + благодійність». Поєдинок прокоментують Віталій Волочай і Вадим Шевякін. О 21:00 розпочнеться аналітична студія MEGOGO з ведучими Олександрою Кучеренко та Сергієм Лук’яненком, вона продовжиться у перерві та після гри. Запрошеними експертами стануть ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.