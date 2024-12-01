Львів'яни поки ще жодного разу не перемагали донеччан в офіційних матчах

У неділю, 1 грудня, донецький «Шахтар» в межах 15-го туру чемпіонату України прийматиме львівський «Рух». Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Арена Львів» і стартує о 18:00. Головним рефері зустрічі буде Віктор Копієвський (Кропивницький).

«Шахтар» підходить до протистояння не в найкращому гуморі – на тижні «гірники» зганьбилися у Лізі чемпіонів, програвши нідерландському ПСВ (2:3). Трагізму ситуації додає той факт, що до 87-ї хвилини донеччани перемагали з рахунком 2:0 і за вісім хвилин примудрились пропустити три голи.

Непотрібного наговорив і Маріно Пушіч, який напередодні матчу в інтерв’ю нідерландському ЗМІ раптово заявив, що буде переглядати свою співпрацю з «Шахтарем», чим шокував керівництво українського клубу. Боснійський фахівець згодом змушений був виправдовуватися і пояснювати, що прагне працювати з «гірниками» якнайдовше, однак зерно сумніву було посіяно. Натомість в УПЛ справи у «Шахтаря» йдуть значно краще – команда посідає третю сходинку і не програвала вже 9 матчів поспіль.

Своєю чергою «Рух» лише минулого туру перервав свою 8-матчеву безвиграшну серію, мінімально здолавши «Лівий берег». Нині команда Віталія Пономарьова з 18-ма очками посідає у турнірній таблиці дев’яте місце.

Команди провели між собою сім очних дуелей: 5 перемог здобував «Шахтар», а ще двічі було зафіксовано нічиї (різниця м'ячів 12:3 на користь «гірників»).

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають жалюгідні 1,28, тоді як успіх «Руха» оцінюють в 11,00. Нічия котирується у 5,80. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,75, тоді як тотал менше 2,5 – 2,14. Найбільше чекають голів від Данила Сікана (1,90), Кевін (2,10), Георгія Судакова (2,20) та ще половини команди «гірників». Найменш примарні шанси відзначитись у «Руха» має Ігор Краснопір (6,00).

Де дивитися матч 15-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Рухом»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.