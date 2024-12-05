Полтавці намагатимуться реабілітуватись за принизливий розгром від «Інгульця»

У четвер, 5 грудня, донецький «Шахтар» в межах 16-го туру чемпіонату України прийматиме полтавську «Ворсклу». Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Арена Львів» і стартує о 18:00. Головним рефері зустрічі буде Олексій Деревінський (Київ).

Першу половину сезону гірники завершили на третій сходинці, в останньому матчі втративши перемогу над «Рухом» (1:1). Відстань від лідерів – «Динамо» та «Олександрії» – які напередодні розійшлись миром (1:1), становить 7 очок, але у донеччан в запасі залишається недограний матч з «Кривбасом» і, в перспективі плюс три очки. Своєю чергою «Ворскла» в останньому турі сенсаційно поступилась «Інгульцю», зазнавши принизливого розгрому 0:3.

В УПЛ команди зіграли між собою 58 матчів: 43 перемоги святкував «Шахтар», 5 разів тріумфувала «Ворскла» і ще 10 разів було зафіксовано нічию. Минулого чемпіонату двічі виграли донеччани, а гра першого кола завершилася розгромною перемогою «гірників» – 5:0.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають жалюгідні 1,28, тоді як успіх «Ворскли» оцінюють в 10,50. Нічия котирується у 6,10. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,54, тоді як тотал менше 2,5 – 2,48. Найбільше чекають голів від Данила Сікана (1,90) та Георгія Судакова (2,30). У «Ворскли» відзначитись може Самсон Ієде (3,00).

Де дивитися матч 16-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Ворскла»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.