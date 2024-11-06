Донеччани спробують забити свій перший гол у єврокубках

У середу, 7 листопада, донецький «Шахтар» у німецькому Гельзенкірхені в межах 4-го туру оновленої Ліги чемпіонів прийматиме швейцарський «Янг Бойз». Поєдинок відбудеться на «Фелтінс-арені», домашньому стадіоні «Шальке», і стартує о 19:45 за київським часом. Обслуговувати матч буде ізраїльська бригада арбітрів на чолі з 43-річним Орелем Грінфельдом (за VAR відповідатиме португалець Тьягу Мартінш).

Після 3-х турів у доробку «гірників» лише одне очко (після нічиєї з «Болоньєю» і поразок від «Аталанти» та «Арсенала») і, як наслідок, 29-та сходинка турнірної таблиці. «Янг Бойз» йде передостаннім, зазнавши трьох поразок (від «Астон Вілли», «Барселони» та «Інтера»).

На внутрішній арені «Шахтар» минулого тижня зіграв два матчі: в 1/8 фіналу Кубка України пройшов луганську «Зорю» (1:0), а в чемпіонаті здолав одеський «Чорноморець» (2:1).

На офіційному рівні суперники перетиналися лише одного разу. У сезоні 2016/17 команди зійшлися у кваліфікації Ліги чемпіонів, обмінявшись домашніми перемогами з однаковим рахунком 2:0. У серії післяматчевих пенальті сильнішими були швейцарці (4:2).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На перемогу українців дають 2,06, тоді як успіх «Янг Бойз» оцінюють у 3,60. Нічия котирується в 3,60.

Фахівці чекають доволі результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,76, тоді як тотал менше 2,5 – 2,13. Найбільше шансів забити у «Шахтаря» мають Лассіна Траоре і Данило Сікан (обидва по 2,90). У швейцарців максимальні перспективи відзначитись приписують Седріку Іттену (3,50).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Шахтарем» та «Янг Бойз»

Пряма трансляція відбудеться на каналі MEGOGO «Футбол Перший». Матч прокоментують Владислав Шалота та Сергій Лук'яненко. О 18:55 розпочнеться аналітична студія MEGOGO, вона продовжиться у перерві та після фінального свистка. Ведучими будуть Олександра Кучеренко і Вадим Шевякін, а їхніми гостями – колишні гравці збірної України Едуард Цихмейструк та Олександр Головко.