«Шахтар» визначився зі складом на матч Ліги чемпіонів проти швейцарського «Янг Бойз»
Тренерський штаб «Шахтаря» оголосив перелік гравців, які зможуть зіграти у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів з «Янг Бойзом», повідомляє офіційний сайт «гірників». До заявки потрапило 27 футболістів. Поза списком залишились два півзахисники – Віктор Цуканов та Мар'ян Швед. Зазначимо, що перший регулярно допомагає «Шахтарю» U-19 в іграх Юнацької ліги УЄФА, а другий від початку сезону провів лише 6 хвилин у матчі 8-го туру УПЛ проти «Вереса».
Склад «Шахтаря» на матч проти «Янг Бойз» в Лізі чемпіонів:
- Воротарі: Дмитро Різник, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков, Денис Твардовський.
- Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Вінісіус Тобіас, Іраклі Азаров, Алаа Грам, Мар'ян Фарина.
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон.
- Нападники: Лассіна Траоре, Егіналдо, Данило Сікан.
Нагадаємо, матч між «Шахтарем» та «Янг Бойз» відбудеться у Гельзенкірхені на стадіоні «Фелтінс-Арена», у середу, 6 листопада. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Після 3-х турів «Шахтар» у турнірній таблиці оновленої Ліги чемпіонів йде на 29-й сходинці, набравши 1 очко.