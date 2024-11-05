Донецький клуб у дуелі зі швейцарцями спробує здобути першу перемогу в єврокубках

Тренерський штаб «Шахтаря» оголосив перелік гравців, які зможуть зіграти у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів з «Янг Бойзом», повідомляє офіційний сайт «гірників». До заявки потрапило 27 футболістів. Поза списком залишились два півзахисники – Віктор Цуканов та Мар'ян Швед. Зазначимо, що перший регулярно допомагає «Шахтарю» U-19 в іграх Юнацької ліги УЄФА, а другий від початку сезону провів лише 6 хвилин у матчі 8-го туру УПЛ проти «Вереса».

Склад «Шахтаря» на матч проти «Янг Бойз» в Лізі чемпіонів:

Воротарі: Дмитро Різник, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков, Денис Твардовський.

Дмитро Різник, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков, Денис Твардовський. Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Вінісіус Тобіас, Іраклі Азаров, Алаа Грам, Мар'ян Фарина.

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Вінісіус Тобіас, Іраклі Азаров, Алаа Грам, Мар'ян Фарина. Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон.

Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон. Нападники: Лассіна Траоре, Егіналдо, Данило Сікан.

Нагадаємо, матч між «Шахтарем» та «Янг Бойз» відбудеться у Гельзенкірхені на стадіоні «Фелтінс-Арена», у середу, 6 листопада. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після 3-х турів «Шахтар» у турнірній таблиці оновленої Ліги чемпіонів йде на 29-й сходинці, набравши 1 очко.