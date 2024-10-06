Донеччани спробують реабілітуватися за розгром від «Аталанти у Лізі чемпіонів

У неділю, 6 жовтня, «Шахтар» у матчі 9-го туру чемпіонату України прийматиме черкаський ЛНЗ. Поєдинок відбудеться на «Арена Львів» і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Денис Шурман, а за VAR відповідатиме Роман Блавацький.

«Шахтарю» є що доводити своїм уболівальникам. На тижні команда Маріно Пушіча зганьбилась у Лізі чемпіонів, розгромно поступившись італійській «Аталанті» (0:3), а минулого туру УПЛ втратила перемогу над «Вересом» (1:1). Затягнулась безвиграшна серія і в ЛНЗ – черкасці в останніх чотирьох матчах зазнали поразки й розписали три нічиї.

У межах чемпіонату України команди вперше зустрілися між собою в сезоні 2023/24 та провели 2 матчі. Обидві гри завершилися перемогами донеччан з однаковим рахунком 3:0.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На перемогу донеччан дають жалюгідні 1,38, тоді як успіх черкасців оцінюють у шалені 9,50. Нічия котирується у 5,00. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,69, тоді як тотал менше 2,5 – 2,17.

Найбільше шансів забити у «Шахтаря» мають одразу декілька гравців – Егіналдо, Лассіна Траоре (обидва 2,20), Артем Бондаренко, Георгій Судаков та Олександр Зубков (всі троє 2,40). В ЛНЗ вірять у бомбардирський талант Френсіса Момо (3,00) та Мухаррема Яшарі (3,50).

Де дивитися матч 9-го туру УПЛ між «Шахтарем» та ЛНЗ

Поєдинок онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.