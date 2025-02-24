«Гірники» спробують нав'язати киянам боротьбу за чемпіонство

У понеділок, 24 лютого, 18-й тур чемпіонату України закриватиме поєдинок між «Шахтарем» та «Лівим Берегом». Гра відбудеться у Львові на «Арені Львів» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Олександр Афанасьєв, а за VAR відповідатиме Роман Блавацький.

«Шахтар» підходить до другої частини сезону УПЛ на третій сходинці турнірної таблиці, набравши 33 очки. Команда Маріно Пушіча є найрезультативнішою в чемпіонаті, маючи у своєму доробку 41 забитий мʼяч.

Зимове міжсезоння «Шахтар» провів у Туреччині, де протягом 50 днів команда готувалася до офіційних матчів. У січні донеччани провели 2 поєдинки Ліги чемпіонів, а на зборах зіграли 6 спарингів, де здобули 5 перемог і ще 1 зустріч завершили внічию.

«Лівий Берег», який проводить дебютний сезон в УПЛ, пішов на зимову паузу на 13-й сходинці турнірної таблиці (4 перемоги, 4 нічиї та 9 поразок). Тренувальні збори команда Віталія Первака також проводила в Туреччині, де зіграла 7 контрольних матчів: 4 перемоги, 1 нічия, 2 поразки.

У серпні 2024 року команди провели перший в історії клубів та наразі єдиний офіційний матч. Гра завершилася мінімальною перемогою «гірників».

FAVBET абсолютним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На його перемогу дають жалюгідні 1,14, тоді як успіх «Лівого Берега» оцінюють у шалені 23,00. Нічия котирується у 8,40. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,39, тоді як тотал менше 2,5 – 2,87. У «Шахтаря» найбільше голів чекають від Кауана Еліаса (1,70) та Георгія Судакова (2,00), тоді як в «Лівого Берега» відзначитись можуть Андрій Різник та Богдан Кобзар (обидва – 4,00).

Де дивитися матч 18-го туру УПЛ між «Шахтар» та «Лівий Берег»

Матч «Шахтар» – «Лівий Берег» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.