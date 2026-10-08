Росіяни хочуть скоротити постачання світла й тепла до 90%

Журналісти «Схем» отримали копію російського документа, у якому йдеться про можливу стратегію ударів по енергетичній та комунальній інфраструктурі України. Документ передбачає атаки на об’єкти, від яких залежить постачання електроенергії, тепла та води у великих містах. Про це у четвер, 8 жовтня, повідомило «Радіо Свобода».

Копію документа журналісти отримали від джерел у Силах оборони України та детально проаналізували його зміст. За даними видання, йдеться про розрахунки, спрямовані на скорочення постачання світла й тепла у великих українських містах до 90%.

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У матеріалах міститься аналіз української енергосистеми та розрахунки щодо кількості ракет, безпілотників і авіабомб, необхідних для ураження конкретних об’єктів. Серед цілей вказані не лише електростанції та підстанції, а й системи водопостачання, каналізації та теплопостачання. Окремо у документі виділені енергетичні об’єкти поблизу західного кордону України. Йдеться про лінії електропередачі, високовольтні підстанції та інтерконектори, через які Україна отримує електроенергію з країн Європейського Союзу.

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Також серед пріоритетних цілей зазначені великі гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі, а також три українські атомні електростанції – Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька. Запорізька АЕС у переліку не фігурує, оскільки перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.

Журналісти звертають увагу, що в документі атомні електростанції розглядаються передусім як джерела електроенергії. Потенційні наслідки пошкодження ядерних об’єктів для безпеки населення у ньому окремо не аналізуються.

Загалом у документі визначено близько 60 ключових об’єктів. Окрім ГЕС, АЕС та інтерконекторів, до переліку потрапили теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, підстанції, котельні, насосні та очисні станції й інші об’єкти державної та комунальної інфраструктури.

Автори документа також розрахували необхідну кількість озброєння для ураження різних типів цілей. Зокрема, йдеться про сотні безпілотників «Молнія», «Герань» та «Дань-Т/Бандероль», авіабомби ФАБ і балістичні ракети «Кинджал» та «Іскандер-М».

Для кожного об’єкта вказано окремий розрахунок. Наприклад, для ураження відкритого розподільчого пристрою атомної електростанції передбачалося застосування двох ракет «Іскандер». Таким чином, для трьох АЕС у документі передбачено шість таких ракет.

Для великих ГЕС автори розрахунків вказали до 25 безпілотників або три ракети «Кинджал» на кожен об’єкт. Для десяти великих гідроелектростанцій загальна кількість, згідно з документом, могла становити до 30 «Молній» та близько 240 «Гераней» або «Дань-Т/Бандеролей». Як альтернативу також розглядали застосування до 30 «Кинджалів».

Окремі розрахунки наведені для ТЕЦ, підстанцій, інтерконекторів і об’єктів житлово-комунального господарства. Наприклад, для однієї ТЕЦ передбачалося до 25 безпілотників або три «Кинджали», а також близько 25 авіабомб ФАБ-500 і п’ять «Іскандерів-М».

У документі також враховується відстань до цілі. На відстані до 40-60 км передбачене використання «Молній» та ФАБ-500, від 60 до 500 км – «Гераней-4», «Дань-Т/Бандеролей» та «Іскандерів-М». Для цілей на відстані понад 500 км згадуються «Кинджали», «Калібри», «Орешники» та «Циркони».

Особливу увагу автори документа приділили Києву. У ньому детально розглянута енергетична система столиці та визначені п’ять підстанцій так званого «Київського кільця», які забезпечують електроенергією різні райони міста.

Згідно з наведеними розрахунками, ураження 12 ключових підстанцій у Києві, Харкові та Одесі нібито може призвести до припинення до 90% електропостачання цих міст. Для цього автори документа заклали використання 40-50 безпілотників «Молнія» та 130-140 «Гераней-4» або «Дань-Т/Бандеролей».

Водночас експерти, з якими поспілкувалися журналісти, зазначають, що цей документ не обов’язково є остаточним планом бойового застосування. За їхньою оцінкою, радше йдеться про розрахунок можливих сценаріїв та необхідних ресурсів.

Нагадаємо, кінцевою метою, за даними NYT, є масштабне порушення роботи української інфраструктури, щоб великі міста залишилися без електроенергії, опалення та водопостачання. Це може створити умови для гуманітарної кризи.