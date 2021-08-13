Стрілянина не пов'язана із тероризмом та, як повідомляють бритнаські ЗМІ, сталася через побутові мотиви

В місті Плімут, що на південному-заході Великої Британії сталася стрілянина в результаті якої загинули шестеро людей, зокрема і п’ятирічна дівчинка. Як повідомляє ВВС, кількість жертв робить цей інцидент наймасовішою стріляниною в країні за останнє десятиліття.

Напад стався ввечері в четвер, 12 серпня. Поліцейські не стали повідомляти обставин стрілянини, однак зазначили, що цей випадок не пов’язаний із тероризмом. За даними The Times, причиною такого вчинку могли бути саме побутові мотиви.

Нападника звати Джейк Девісон, йому було 23 роки, пише Daily Mail. Він вів блог на YouTube та займався бодибілдингом. Зі слів очевидців, він вибив вхідні двері одного із будинків та увірвався до приміщення, де і застрелив п’ятирічну дівчинку та її матір. Після того він вибіг на вулиці та відкрив вогонь по людях.

фото Daily Mail, PA Media

Поліція Девона та Корнуолла заявила, що загинули три жінки, двоє чоловіків та самий нападник. Вони також підтвердили, що серед вбитих також була і дитина віком до 10 років.

Ця стрілянина – наймасовіша в країні за останнє десятиліття, вказує ВВС. Остання масова стрілянина у Великій Британії сталася ще у 2010 році, коли таксист Деррік Берд вбив 12 людей у ​​Камбрії.