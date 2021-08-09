Священик Олів’є Мейра прихистив у себе мігранта, причетного до підпалу собору у Нанті

У Франції мігрант руандійського походження вбив католицького священика. Про це 9 серпня повідомила агенція Reuters.

Інцидент стався у Сен-Лоран-сюр-Севрі, що в департаменті Вандея. Точні обставини вбивства наразі невідомі. Сенатор департаменту Бруно Рітейло розповів, що загиблого звали Олів’є Мейра. Він уточнив, що саме місцева католицька громада добровільно прихистила у себе мігранта, а священик зголосився зайнятись його опікою.

«Глибоко вражений жахливим вбивством священика, який взяв свого вбивцю під опіку», – написав Рітейло у Twitter.

Джерело близьке до слідства повідомляє, що міграційна влада наказала громадянину Руанди покинути Францію у 2019 році, але він відмовлявся виконувати це рішення.

За версією слідства, вже в липні 2020 руандієць взяв участь у підпалі Нантського собору. В результаті пожежі були втрачені твори мистецтва і орган 17 століття, який був головною пам'яткою храму. Саме після цього, на час слідства, його прихистила у себе католицька громада і загиблий священик.

40-річний підозрюваний сам звернувся в поліцію і зізнався у вбивстві. Зараз глава МВС Франції Жеральд Дарманін вже виїхав на місце події, пообіцявши проконтролювати розслідування вбивства.