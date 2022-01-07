Військові з Киргизстану та Таджикистану візьмуть участь у місії у складі сил ОДКБ на території Казахстану. Відповідні рішення ухвалили парламенти обох країн, пише РБК.

Депутати парламенту Киргизстану з другої спроби дали згоду на відправку військ в межах Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Цього разу за відправку військ проголосували 69 парламентарів, проти виступили семеро депутатів.

Напередодні під час першої спроби голосування рішення не набрало необхідної кількості голосів. У складі контингенту ОДКБ Киргизстан направить до сусідньої країни 150 військових та 19 одиниць техніки. Влада Киргизстану стверджує, що військові займатимуться охороною стратегічних об'єктів, а не розгоном протестувальників.

Засідання супроводжувалось протестами під стінами парламенту проти відправки військ.

На спільному засіданні обох палат парламенту Таджикистану також було надано згоду на використання збройних сил за межами країни для «виконання міжнародних зобов'язань».

Нагадаємо, що в Казахстані вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 4 січня оголосив про зниження ціни на газ. Окрім того, люди вимагали відставки уряду – цю вимогу виконали зранку 5 січня.

Протести не припинились, після цього у Казахстані оголосили режим надзвичайної ситуації, а Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки Казахстану замість Назарбаєва.

Заворушення у країні Токаєв пов'язує зі «змовниками, яких підтримують фінансово». Він звернувся до держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів і заявив про «терористичну загрозу».

В перший же день на це погодились Росія, Білорусь і Вірменія. Проведення «антитерористичної операції» оголосили у місті Алмати та Кизилординській області. За даними ЗМІ унаслідок заворушень у Кизилординському регіоні постраждали щонайменше 168 людей.