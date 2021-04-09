За минулу добу до лікарень Львова госпіталізували 95 хворих

Львівська міська рада фінансово підтримує медичних працівників, які працюють у лікарнях, де лікують хворих на коронавірусну інфекцію. Ще 222 медичні працівники отримають матеріальну допомогу у розмірі 20 тис грн і 10 тис. грн. Відповідні рішення прийняв 9 квітня виконавчий комітет Львова, повідомила прес-служба ЛМР.

Фінансову допомогу у розмірі 20 тис. грн отримають 179 медпрацівників Львівської міської територіальної громади, які інфікувалися коронавірусом, і 43 медпрацівники Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги отримає по 10 тис. грн.

Загалом, місто від початку пандемії фінансово допомагає медикам, які рятють хворих з коронавірусом. Матеріальну допомогу вже отримало 1669 медичних працівників: з них 905 – по 10 тис грн (лаборанти, лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри) та 899 – по 20 тис грн (медики з різних медичних закладів міста, які заразились коронавірусом).

До слова, станом на ранок 9 квітня у Львові коронавірус діагностували у 819 львів’ян, загалом по області лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію у 1639 мешканців Львівщини. На стаціонарному лікуванні у лікарнях Львова перебуває 1125 хворих, 66 з них у реанімації, 32 пацієнти підключені до апаратів ШВЛ.За минулу добу госпіталізовано 95 хворих (виписано 69). Найбільше хворих у Клінічній лікарні швимдкої медичної допомоги – 557 і 8-й міській клінічній лікарні – 262.