В Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая у Демре в Туреччині запрацювали аудіогіди українською мовою, повідомив у понеділок, 21 червня, Офіс президента України. Запуск аудіогідів відбувся в межах ініціативи дружини президента України Олени Зеленської.

«Символічно, що літній запуск аудіогідів відкрила Туреччина. Країна, яку українці обрали як один з найпопулярніших напрямків для відпочинку. У межах нашого проекту маємо вже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім – у Туреччині. Це чудово», – зазначила Зеленська.

Археологічний музей в Анталії відкрився в 1922 році і є другим за величиною музеєм Туреччини. Він має відкриту галерею, 13 виставкових залів, у яких налічується близько 5000 художніх творів та 15000 артефактів, що охоплюють період від доісторичної доби до Османської держави.

Місто Демре, у якому розташований музей Святого Миколая, було другим релігійним центром Анатолії у V столітті нашої ери. Завдяки єпископу Миколаю місто здобуло славу за межами регіону та стало важливим центром християнства.

Нагадаємо, у квітні цього року україномовних аудіогідів запустили у двох турецьких музеях – у Галатській вежі в Стамбулі та в Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі.