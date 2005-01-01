Щедрі вихідні у Львові
Культура

Щедрі вихідні у Львові

Куди піти 13-14 січня

Ольга Перехрест, сьогодні5050

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Хоч Львів і повертається до свого звичного ритму після Різдва - та зимові свята ще досі тривають. Зокрема, на цей вікенд, 13 та 14 січня, припадає Щедрий вечір, або ж Свято Маланки - а також «старий» Новий рік. У вечір суботи, за традицією, молодь у масках ходить щедрувати. Та якщо таких розваг комусь стане замало, є й інші пропозиції: концерти колядок, класичних та джазових, прогулянки в парку, виступ київського гурту OY Sound System чи хоча б документальне кіно про котів.

У першому списку рекомендованих подій на вікенд від ZAXID.NET у 2018 році переважили музичні.

13 січня, субота

Урок скандинавської ходи у парку

Відкрите заняття з оздоровчої скандинавської ходи. Учасників навчать не лише правильно ходити й дихати, але розкажуть більше про цей вид активного відпочинку. Участь безкоштовна. Потрібно мати зручний одяг та взуття. У програмі можливі зміни через погоду, тож слідкувати за оновленнями можна на сторінці події.

11:00, Парк культури ім. Богдана Хмельницького (зустріч біля головної арки).

Скандинавська хода - модний нині спосіб активного відпочинку, що підходить усім, незалежно від віку чи підготовки

Щедрий вечір з колядками і джазом

Традиційний львівський концерт на Щедрий вечір: українські та американські колядки в джазовому аранжуванні, які виконанує львівський гурт Shockolad та американська співачка Брія Блессінг разом з Львівським камерним оркестром «Академія».

Квитки можна купити онлайн, а дізнатись про подію більше - на її сторінці.

19:30, театр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1.

OY Sound System вітають Fredra.61 з днем народження

Відомий львівський арт-простір Fredra.61 святкує свій четвертий день народження – і з такої нагоди запрошує на концерт київського експериментального музичного OY Sound System (одним з засновників якого є учасник «ДахаБрахи» Марко Галаневич). Зараз концертний склад OY Sound System – це Тарас Галаневич і Вікторія Родько.

Вартість – 120 грн, квитки продаватимуть на вході.

21:00, Актовий зал Fredra.61, вул. Зелена, 20.

14 січня, неділя

Презентація 4-метрової дерев’яної маріонетки

Гігантська маріонетка, яку створили бійці АТО, нарешті готова. О 12:00 фігуру почнуть встановлювати, о 20:00 розпочнеться концерт та «оживання» ляльки. Під час презентації виступатимуть дитячий хор «Жайвір», гурт Lirwak, діджеї Derrick & Tonika FunkMasters, Garry Shumoff. Більше деталей є на сторінці події.

12:00, Парк культури ім. Богдана Хмельницького.

Прогулянка Личаківським цвинтарем

З нагоди дня народження відомого львівського реставратора, педагога і архітектора Костя Присяжного (якого не стало у 2015 році) львів’янам проведуть екскурсію-прогулянку цвинтарем.

Заохочують брати з собою свічки, але просять не брати штучних квітів. Більше про програму прогулянки можна прочитати у Facebook.

13:00, Личаківський цвинтар, вул. Мечнікова, 33.

Документальний фільм про стамбульських котів

Сімейне документальне кіно: сім котів у різних куточках Стамбулу роблять вигляд, що не помічають оператора, який знімає кожен їх крок. Вартість квитків: 40-80 грн. Деталі - на сторінці події.

13:20, кінотеатр Копернік, вул. Коперніка, 9.

Настроєвий концерт гурту «Рибонька»

Молодий львівський гурт «Рибонька», що встиг виступити навіть під час Alfa Jazz Fest, зіграє у «Дзизі». За настрій та атмосферу відповідають Ксенія та Орест, та їхні проникливі тексти, гітара та фортепіано. Додаткова інформація - на сторінці події.

18:00, «Дзиґа», вул. Вірменська, 35.

Щедрий вечір і Маланка у філармонії

Атмосферу свята у стінах філармонії творитимуть українські старовинні та сучасні колядки, щедрівки, віншування українських композиторів. Деталі можна дізнатись на сторінці концерту.

18:00, Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7.

«Мозаїка» коляди: між Львовом і Станицею Луганською

Діти та підлітки зі Станиці Луганської колядуватимуть разом із львівським хором «Жайвір». Колядки та щедрівки з різних регіонів України, архаїчні тексти Різдва, Ірод, Рахіль, Марія, царі й ангели — це пісенний проект «Мозаїка», який щороку проводить у Львові співачка та режисерка Уляна Горбачевська. Більше інформації про проект є на його сторінці.

19:00, Храм Священномученика Климентія Шептицького, вул. Кривоноса 1.

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