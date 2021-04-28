В Україні з 2022 року до Національного календаря профілактичних щеплень додали щеплення від пневмококової інфекції. Таким чином, з 2022 року кількість обов’язкових вакцинацій зросте до десяти.

Які небезпеки пневмококової інфекції

Як пояснив у середу, 28 квітня, Центр громадського здоров’я, пневмококова інфекція –найпоширеніша причина бактеріальної пневмонії у дітей. А ще пневмокок є збудником бактеріємії, сепсису, менінгіту, бронхіту і гострого середнього отиту.

Хто найбільше ризикує захворіти через пневмококову інфекцію

Як наголосили в ЦГЗ, пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Найвищі ризики захворіти мають діти у перші роки життя. Згодом ризик знижується завдяки набуттю природного імунітету, і знову підвищується в старшому віці через «імунне старіння» і вищу сприйнятливість до пневмококів через супутні патологічні стани.

«Тому дуже важливо потурбуватися і про дідусів і бабусь, які бавитимуть онуків, і запропонувати їм щепитися», – закликали у Центрі громадського здоров’я.

Ще одна група людей, для яких особливо важлива вакцина від пневмококу, – це люди з ВІЛ-інфекцією і серповидно-клітинною анемією. Вони мають високий ризик захворіти, тож їм варто подбати про своєчасну вакцинацію.

Коли можна щепитися від пневмококової інфекції

Дітям щеплення від пневмококової інфекції можна проводити одночасно з іншими вакцинами, передбаченими Національним календарем профілактичних щеплень. Щепитися можна в будь-якому віці.

«Наразі вакцинуватися можна з власної ініціативи та власний кошт. Для цього зверніться до свого сімейного лікаря і проконсультуйтеся з усіх питань», – сказано в повідомленні Центру громадського здоров’я.

У відомстві також повідомили, що в Україні зареєстровано пневмококову вакцину виробників Великої Британії та Бельгії.

Які щеплення в Україні є обов’язковими

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, в Україні обов’язковими є вакцинації проти:

гепатиту В;

туберкульозу;

поліомієліту;

дифтерії;

кашлюку;

правця;

гемофільної інфекції;

кору;

краснухи;

епідемічного паротиту.

Усі ці вакцини для охочих щепитися є безкоштовними.