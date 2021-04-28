Медики пояснили, чому щеплення від пневмококової інфекції зробили обов’язковим
Щеплення від пневмококової інфекції стане обов’язковим з 2022 року
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В Україні з 2022 року до Національного календаря профілактичних щеплень додали щеплення від пневмококової інфекції. Таким чином, з 2022 року кількість обов’язкових вакцинацій зросте до десяти.
Які небезпеки пневмококової інфекції
Як пояснив у середу, 28 квітня, Центр громадського здоров’я, пневмококова інфекція –найпоширеніша причина бактеріальної пневмонії у дітей. А ще пневмокок є збудником бактеріємії, сепсису, менінгіту, бронхіту і гострого середнього отиту.
Хто найбільше ризикує захворіти через пневмококову інфекцію
Як наголосили в ЦГЗ, пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Найвищі ризики захворіти мають діти у перші роки життя. Згодом ризик знижується завдяки набуттю природного імунітету, і знову підвищується в старшому віці через «імунне старіння» і вищу сприйнятливість до пневмококів через супутні патологічні стани.
«Тому дуже важливо потурбуватися і про дідусів і бабусь, які бавитимуть онуків, і запропонувати їм щепитися», – закликали у Центрі громадського здоров’я.
Ще одна група людей, для яких особливо важлива вакцина від пневмококу, – це люди з ВІЛ-інфекцією і серповидно-клітинною анемією. Вони мають високий ризик захворіти, тож їм варто подбати про своєчасну вакцинацію.
Коли можна щепитися від пневмококової інфекції
Дітям щеплення від пневмококової інфекції можна проводити одночасно з іншими вакцинами, передбаченими Національним календарем профілактичних щеплень. Щепитися можна в будь-якому віці.
«Наразі вакцинуватися можна з власної ініціативи та власний кошт. Для цього зверніться до свого сімейного лікаря і проконсультуйтеся з усіх питань», – сказано в повідомленні Центру громадського здоров’я.
У відомстві також повідомили, що в Україні зареєстровано пневмококову вакцину виробників Великої Британії та Бельгії.
Які щеплення в Україні є обов’язковими
Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, в Україні обов’язковими є вакцинації проти:
- гепатиту В;
- туберкульозу;
- поліомієліту;
- дифтерії;
- кашлюку;
- правця;
- гемофільної інфекції;
- кору;
- краснухи;
- епідемічного паротиту.
Усі ці вакцини для охочих щепитися є безкоштовними.