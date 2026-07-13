Досвідчені кулінари знають про один простий секрет, який допомагає уникнути цієї проблеми

Вареники можуть рватися під час варіння навіть за добре замішаного тіста. Досвідчені кулінари знають про один простий секрет, який допомагає уникнути цієї проблеми. ТСН розповідає, як варити вареники, щоб вони не рвалися.

Перед тим як опускати вареники в окріп, у киплячу воду варто додати невелику кількість рослинної олії. Достатньо однієї столової ложки рафінованої соняшникової або іншої нейтральної олії на 3 літри води.

Вона утворює на поверхні тонку плівку, завдяки якій вареники менше труться один або одного та об стінки каструлі.

Цей спосіб чудово працює, якщо вареників багато або вони мають тонке тісто. Завдяки цьому ризик розривів значно зменшується.

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