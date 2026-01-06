фото Unsplash

Щоб після варіння макарони не перетворювалися на клейку масу, не обов’язково додавати масло чи олію. ТСН розповідає про інший простий спосіб, який дозволяє зробити їх розсипчастими без зайвої жирності. Під час варіння макаронів у воду виділяється крохмаль, і саме він утворює тонку плівку, яка не дає їм злипатися між собою. Тому замість того, щоб додавати масло чи олію, залиште трохи відвару, у якому варилися макарони, і перемішайте пасту з ним одразу після зливання води. Достатньо приблизно трьох столових ложок рідини, щоб макарони залишалися розсипчастими. Щоб метод працював краще: Варіть макарони у достатній кількості води. Не промивайте їх після варіння. Перед зливанням відлийте трохи відвару, щоб потім перемішати макарони з ним.

