Ці забруднення можна ефективно видалити за допомогою простих засобів

Жирні розводи на кухонних фасадах – часта проблема після готування, особливо поруч із плитою. Проте ці забруднення можна ефективно видалити за допомогою простих засобів. ТСН розповідає, що допоможе видалити жир з кухонних фасадів.

Чим можна помити фасади на кухні?

Щоб очистити поверхні, потрібно використати білий оцет, який працює як природний знежирювач. Він ефективно розчиняє бруд, не пошкоджуючи більшість покриттів. Для цього вам потрібно змішати білий оцет із теплою водою у рівних пропорціях. Розпиліть розчин на дверцята, зачекайте кілька хвилин, а потім протріть сухою мікрофіброю.

Також ви можете використати засіб для миття посуду – це безпечний варіант для регулярного догляду за меблями з МДФ або пластику. Просто зробіть теплий мильний розчин та нанесіть його м’якою губкою. Важливо добре відтискати тканину, щоб волога не потрапляла у шви меблів.

Якщо на поверхні є застарілі плями, допоможе харчова сода. Проте цей метод вимагає обережності, адже сода є легким абразивом. Змішайте соду з водою до стану густої пасти та нанесіть лише на забруднену ділянку. Не тріть занадто сильно, щоб не залишити подряпин на лакованих поверхнях.

Для шаф із натурального дерева найкраще використовувати мило на основі олій. Воно допоможе очистити поверхню та повернути їй блиск. Але після використання цього засобу потрібно обов’язково відполірувати поверхню сухою серветкою.