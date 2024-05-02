Передусім у Страсну п'ятницю християнам варто відвідати богослужіння.

Зазвичай у Велику (Страсну) п'ятницю – день розп’яття Ісуса Христа – день у християн ділиться на дві частини: до Плащаниці і після неї. Плащаниця – це символічне полотно, у яке після смерті на Голгофі був загорнутий Ісус Христос. Згідно з християнським писанням, після Воскресіння на полотні залишився відбиток образу Ісуса.

У цей день християни дотримувалися певних звичаїв, обрядів та заборон. Тому ZAXID.NET розповідає, що ж можна робити у Страсну п'ятницю.

Передусім у Страсну п'ятницю християнам варто відвідати богослужіння. Щирі молитви допоможуть покаятися у гріхах. З ранку п'ятниці й до самого Воскресіння двері храму відчинені, тому можна посидіти в тиші над Гробом Господнім та поміркувати про своє життя.

Попри те, що в Страсну п'ятницю працювати не можна, – господиням дозволено випікати паски. Вважається, що хліб, спечений у цей день, ніколи не пліснявіє і взагалі володіє цілющими властивостями. Одну з пасок прийнято зберігати протягом цілого року, а іноді навіть використовували як засіб від хвороб, пише Мaximum.

Прикмети на Страсну п'ятницю: