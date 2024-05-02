Що можна робити у Страсну п'ятницю: християнські традиції
Зазвичай у Велику (Страсну) п'ятницю – день розп’яття Ісуса Христа – день у християн ділиться на дві частини: до Плащаниці і після неї. Плащаниця – це символічне полотно, у яке після смерті на Голгофі був загорнутий Ісус Христос. Згідно з християнським писанням, після Воскресіння на полотні залишився відбиток образу Ісуса.
У цей день християни дотримувалися певних звичаїв, обрядів та заборон. Тому ZAXID.NET розповідає, що ж можна робити у Страсну п'ятницю.
Передусім у Страсну п'ятницю християнам варто відвідати богослужіння. Щирі молитви допоможуть покаятися у гріхах. З ранку п'ятниці й до самого Воскресіння двері храму відчинені, тому можна посидіти в тиші над Гробом Господнім та поміркувати про своє життя.
Попри те, що в Страсну п'ятницю працювати не можна, – господиням дозволено випікати паски. Вважається, що хліб, спечений у цей день, ніколи не пліснявіє і взагалі володіє цілющими властивостями. Одну з пасок прийнято зберігати протягом цілого року, а іноді навіть використовували як засіб від хвороб, пише Мaximum.
Прикмети на Страсну п'ятницю:
- Наші предки вважали, що якщо принести з богослужіння у Страсну п'ятницю 12 запалених свічок і розставити їх у домівці – це обов'язково принесе у дім добробут та удачу.
- Існує повір'я, що людина, яка повністю утримується від їжі та води, буде знати за три дні час своєї смерті.
- У Страсну п'ятницю не можна плювати на землю. Народні прикмети говорять, що від того, хто плюне на землю – від того на весь рік всі святі відвернуться.
- Є повір'я для мам – у цей день можна відлучити дитину від грудного вигодовування, і тоді малюк буде здоровим увесь рік.
- За погодою в цей день можна спрогнозувати врожай: якщо небо зоряне – буде хороший урожай зернових, якщо весь день хмарно – «хліб буде з бур'яном», тобто буде неврожай.