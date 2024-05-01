Магічна четвергова сіль: що це таке та як її застосовувати
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Четвергова сіль – це традиційна спеція, яку готували за обрядом у Чистий четвер перед Великоднем. У народі цю сіль наділяли особливими властивостями і вважали за оберіг. Як приготувати четвергову (чорну) сіль, пише УНІАН.
Чому сіль готують у Чистий четвер
За повір'ями, пише «Фокус», четвергову сіль під час Таємної Вечері осквернив зрадник Юда. Він вмочив шматок хліба в сільниці – і так через руку в нього увійшов диявол. За церковною традицією вважається, що сіль слід очищати саме у Чистий Четвер.
Рецепт четвергової солі
Для приготування потрібна звичайна кам'яна сіль. За бажанням, господині додають до неї борошно та лікарські трави:
- кам'яна сіль – 1 кг;
- борошно – 12 ст. л.;
- лікарські трави (наприклад, календула, полин, м'ята, шавлія чи інші) – по дрібці.
Сіль (або сіль із борошном та травами) висипають на суху сковорідку і тримають на повільному вогні, помішуючи і читаючи молитву «Отче наш». Роблять це доти, доки сіль не почорніє. За таким самим принципом готують її і в духовці. Сіль чорніє від наявності у ній різних хімічних речовин – натрій, магній, йод, кальцій, фосфор, хром.
Приготовану сіль засипають у мішечок і ставлять до великоднього кошика для освячення. Вважається, що так вона вбере більше енергії і зможе краще виконувати свої функції.
Коли саме варто готувати четвергову сіль
Четвергову сіль готують у ніч із середи на Чистий четвер або в четвер уранці. Дехто спершу прибирає будинок, а потім готує четвергову сіль: головне – встигнути до заходу сонця. Важливо дотримуватися тиші під час приготування.
Як використовують четвергову сіль:
- Ставлять на чолі святкового столу у сільничці на Великдень. Кожен має посолити чорною сіллю пасхальне яйце та з'їсти його.
- Вважається, що чорна сіль здатна позбавляти від хвороб, зурочення та недобрих намірів. Її використовують як оберіг протягом усього року: солять нею їжу, носять із собою в мішечку, кладуть у ліжечко маленьким дітям.
- Для очищення будинку від негативної енергетики четвергову сіль додавали у відро з водою та мили всі кути будинку, вікна, пороги та підлогу.
- Квіти на підвіконнях підгодовували, додаючи у воду для поливу четвергову сіль.
- Якщо хтось занедужав, йому у склянку води додавали цю сіль і давали випити. Те ж стосувалося і тварин. Коли вони хворіли, їх лікували четверговою сіллю.
- Перед посівом четвергову сіль змішували із зерном, вірячи, що врожай буде кращим, а при поливі городу у воду теж додавали трохи солі, щоб забезпечити гарне дозрівання овочів та фруктів.