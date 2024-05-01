Вважається, що чорна сіль здатна позбавляти від хвороб, зурочення та недобрих намірів

Четвергова сіль – це традиційна спеція, яку готували за обрядом у Чистий четвер перед Великоднем. У народі цю сіль наділяли особливими властивостями і вважали за оберіг. Як приготувати четвергову (чорну) сіль, пише УНІАН.

Чому сіль готують у Чистий четвер

За повір'ями, пише «Фокус», четвергову сіль під час Таємної Вечері осквернив зрадник Юда. Він вмочив шматок хліба в сільниці – і так через руку в нього увійшов диявол. За церковною традицією вважається, що сіль слід очищати саме у Чистий Четвер.

Рецепт четвергової солі

Для приготування потрібна звичайна кам'яна сіль. За бажанням, господині додають до неї борошно та лікарські трави:

кам'яна сіль – 1 кг;

борошно – 12 ст. л.;

лікарські трави (наприклад, календула, полин, м'ята, шавлія чи інші) – по дрібці.

Сіль (або сіль із борошном та травами) висипають на суху сковорідку і тримають на повільному вогні, помішуючи і читаючи молитву «Отче наш». Роблять це доти, доки сіль не почорніє. За таким самим принципом готують її і в духовці. Сіль чорніє від наявності у ній різних хімічних речовин – натрій, магній, йод, кальцій, фосфор, хром.

Приготовану сіль засипають у мішечок і ставлять до великоднього кошика для освячення. Вважається, що так вона вбере більше енергії і зможе краще виконувати свої функції.

Коли саме варто готувати четвергову сіль

Четвергову сіль готують у ніч із середи на Чистий четвер або в четвер уранці. Дехто спершу прибирає будинок, а потім готує четвергову сіль: головне – встигнути до заходу сонця. Важливо дотримуватися тиші під час приготування.

Як використовують четвергову сіль: