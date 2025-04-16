У Чистий четвер важливо провести генеральне прибирання

Чистий четвер – важливий день у християнському календарі, що передує Великодню. Це час духовного очищення, підготовки до святкування Воскресіння Христового та зміцнення родинних традицій. В Україні існують народні заборони, дотримуючись яких, віряни прагнуть забезпечити благополуччя та гармонію в родині на весь рік.​ Детальніше про них пише ТСН.

Не можна залишати безлад у домі

У Чистий четвер важливо провести генеральне прибирання: помити підлогу, випрати білизну та посуд. Вважається, що залишений безлад може призвести до конфліктів і непорозумінь у родині протягом року.

Заборонено сваритися та лихословити

Цього дня особливо важливо уникати сварок, лихослів'я та негативних емоцій. Вважається, що будь-які конфлікти можуть вплинути на атмосферу в домі та настрій родини на весь рік. ​

Не можна позичати гроші

У цей день не рекомендується давати або брати в борг. Існує повір'я, що разом із грошима можна віддати своє щастя та достаток. ​

Не можна вживати м'ясо та молочні продукти

Оскільки Чистий четвер припадає на період Великого посту, вірянам заборонено вживати м'ясо, рибу та молочні продукти. Це час духовного очищення, коли особливу увагу приділяють молитві та покаянню.

Не можна залишати брудну воду в домі

Після прибирання брудну воду не слід виливати в межах будинку, оскільки вважається, що це може принести негативну енергію. Її рекомендується виливати за межі дому, на дорогу або на місце, де нічого не росте.