Гортензія – одна з найвишуканіших садових рослин, яка вражає своїм рясним цвітінням та декоративним виглядом. Один із важливих етапів у догляді за нею – правильна обрізка перед зимою. Від того, коли та як саме ви це зробите, залежатиме, чи буде гортензія пишно квітнути наступного сезону. Як і коли обрізати гортензії, пишуть «Вікна».

Обрізку краще проводити восени – з кінця вересня до початку жовтня, коли рослина вже уповільнює свій ріст і готується до зими. Весняне обрізання теж можливе, але є ризик пошкодити молоді пагони, які вже прокинулись.

Деревоподібна гортензія

Цей вид походить з Північної Америки та досягає висоти 1-2 метри. Його квіти з’являються на пагонах поточного року, тому основну обрізку можна проводити восени. У перші 4 роки після посадки кущ не чіпають, але згодом обрізають двічі на рік – навесні та восени.

Основні типи обрізки восени:

санітарна – видалення сухих, пошкоджених або хворих гілок, а також відцвілих суцвіть;

– видалення сухих, пошкоджених або хворих гілок, а також відцвілих суцвіть; омолоджувальна – обрізають старі гілки, яким більше 4 років, особливо якщо вони мають багато слабких пагонів;

– обрізають старі гілки, яким більше 4 років, особливо якщо вони мають багато слабких пагонів; проріджувальна – видаляють гілочки, що ростуть усередину, створюючи загущення.

Для стимуляції цвітіння обрізайте основні гілки до 2-4 пар сильних бруньок.

Волотиста (мітлоподібна) гортензія

Цей вид родом з Японії, Китаю та Сахаліну, має вигляд великого куща або невеликого дерева до 3 м заввишки. Основна мета обрізки – запобігання загущенню.

Обрізайте:

слабкі або тонкі пагони;

ті, що ростуть усередину крони;

залишайте 2-3 пари бруньок на сильних гілках для формування гарного силуету куща.

Великолиста гортензія

Родом з Китаю та Японії, ця гортензія є найчутливішою до холоду. Без укриття вона зимує погано, тому обрізати її потрібно дуже обережно.

Якщо не вкривати кущ, його можна обрізати під корінь, навесні з'являться нові пагони, які й зацвітуть, але кущ буде невеликим. Якщо ж ви плануєте укривати гортензію, важливо зберегти якомога більше пагонів, оскільки цвітіння відбувається саме на них.