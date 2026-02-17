За словами експерта, ця дата не завжди означає, що продукт став небезпечним

Часом перед приготуванням ви помічаєте, що термін придатності яєць минув. За словами експерта, дата на упаковці не завжди означає, що продукт став небезпечним. Southern Living розповідає нюанси про терміни зберігання яєць.

Чи можна їсти яйця з протерміною датою?

Фахівець з безпеки харчових продуктів і керівник кафедри сільського господарства та гуманітарних наук Університету штату Північна Кароліна Бенджамін Чапман каже, що терміни придатності насправді є термінами реалізації і «ніяк не пов'язані з безпекою яєць».

«Після закінчення терміну придатності можна очікувати, що яйця втратять максимальну якість, виходячи з досліджень терміну зберігання та переваг споживачів», – зазначає Чапман.

Він додає, що термін придатності яєць насправді є датою реалізації – тобто датою, до якої яйця мають бути продані з полиць магазинів, перш ніж їхня якість почне погіршуватися.

Водночас чарівного терміну після дати реалізації немає, каже Чапман. Яйця можуть зберігатися чотири-п’ять тижнів, якщо їх охолоджувати до температури нижче 5°C. При кімнатній температурі вони псуються набагато швидше.

Хоча яйця можна вживати і після закінчення терміну придатності, існує ймовірність зараження сальмонельозом (SE). Жодні заходи щодо зберігання та споживання не зможуть цьому запобігти.

«За доступними даними, ми спостерігаємо SE в 1 з 10 000 до 1 з 20 000 яєць», – каже Чапман.

Протерміновані яйця можуть мати гіршу якість, але їх можна використовувати для випічки. Також якщо ви помітили, що шкаралупа виглядає слизькою або крейдяною, – яйця зіпсувались. Не можна вживати і яйця, які змінили свій колір або мають гнильний запах.